Страшная судьба актрисы Екатерины Голубевой

14 августа исполнится ровно шесть лет со дня загадочной смерти одной из самых красивых российских актрис – Екатерины Голубевой. Кажется, что трагедия преследовала эту удивительную женщину на протяжении всей ее жизни.

Богемная внешность Екатерины Голубевой сводила с ума именитых европейских режиссеров. Но несмотря на всеобщую любовь, карьерные успехи и счастливую семейную жизнь, судьба актрисы сложилась крайне драматично.

По словам знавших Екатерину людей, она всегда была "не от мира сего", воплощая в жизни какую-то нескончаемую драму. Актриса начала сниматься в кино еще с детских лет, но поворотным моментом в ее судьбе стало знакомство с начинающим литовским режиссером Шарунасом Бартасом.

Вскоре пара поженилась и у них родилась дочь. Екатерина украсила жизнь мужа и в творческом смысле, снявшись в трех его картинах – "Три дня", "Коридор", "Нас мало".

При этом, фильм "Три дня" оказался для актрисы судьбоносным. Однажды его увидел французский режиссер Леос Каракс и буквально влюбился в голубоглазую красотку с первого взгляда.

Голубева сыграла главную роль в его картине "Пола Х", после чего актриса ушла от мужа и переехала во Францию. Екатерина и Леос поженились и у них родились две дочери.

Казалось бы, наконец-то можно расслабиться и по-настоящему насладиться женским счастьем – любимый муж и дети рядом, карьера идет в гору. Однако съемки в картине "Пола Х" оказали сильное негативное влияние на Екатерину.

В этой драме героиня актрисы дважды пыталась покончить с собой, что психологически играть было очень тяжело. Как рассказывала сама Голубева, как-то после одной из таких трудных сцен, она даже проснулась "с седыми волосами", передает "Телепрограмма".

После этого, эмоциональное состояние Екатерины начало давать сбои. По словам некоторых ее родных и друзей, в последние годы жизни актриса страдала от затяжных депрессий.

По-видимому, сложные, драматические роли как бы высасывали из нее жизнь и энергию. Смерть Голубевой в расцвете лет (ей было всего 44 года) стала полной неожиданностью для ее родных.

14 августа 2011 года ее тело обнаружили прохожие на одной из окраин Парижа. До сих пор причина смерти Екатерины остается для всех загадкой. Тем не менее, родственники актрисы считают, что к трагедии ее привели те самые затяжные депрессии.