Главные кинопремьеры недели

В четверг, 17 августа, в кинотеатрах традиционно вышли в прокат новинки кино. На этот раз нас ждут картины в самых разных жанрах – от детского мультфильма до арт-хаусного триллера.

"Эмоджи", мультфильм.

Вероятно, создателям анимационной ленты не давали покоя лавры "Головоломки" и они решили также поэкспериментировать с темой эмоций. Действие ленты разворачивается в смартфоне, а ее главными героями стали смайлы. Несмотря на многообещающий сюжет, мультфильм стал рекордсменом по количеству отрицательных отзывов критиков. Однако именно это и вызвало бурный интерес зрителей к "Эмоджи".

"Бабушка легкого поведения", комедия.

Эта картина российского режиссера Марюса Вайсберга – еще одна попытка переосмыслить классический сюжет о том, как мужчина бежит от проблем, переодевшись в женщину. Фильм отличается поистине звездным составом. Главные роли в нем исполнили Александр Ревва. а также певица Глюкоза и певец Филипп Киркоров.

"Над глубиной: хроника выживания", триллер.

Еще одна картина, спекулирующая на страхе человека перед акулами. По сюжету, трое друзей отправляются в Австралию на поиски приключений. Там они решают погрузиться в металлической клетке на морскую глубину, чтобы пощекотать себе нервы, наблюдая за белыми акулами. Сначала все идет отлично и молодые люди наслаждаются аттракционом, пока внезапно они не узнают о том, что на них движется огромная волна, грозящая уничтожить все на своем пути.

"Призраки Исмаэля", триллер.

Картина Арно Деплешена обещает стать успешной уже благодаря одному только актерскому составу, ведь главные роли в ней исполнили неповторимые Шарлотта Генсбур и Марион Котийяр. По сюжету, главный герой картины, режиссер Исмаэль, вот уже 20 лет бьется над загадкой исчезновения своей возлюбленной Карлотты.

Однако, переживая эту трагедию, мужчина все же устраивает свою личную жизнь с другой женщиной – Сильвией. Пара счастливо живет вместе, пока однажды не возвращается Карлотта, которая стермительно начинает разрушать идиллию Исмаэля.