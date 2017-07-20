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Культура

В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым

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В столице простились с актером Владимиром Толоконниковым, который скончался в субботу, 15 июля. Ему было 74 года. Траурная церемония прошла в московском Доме кино, передает РИА Новости.

Проводить артиста в последний путь пришли сотни человек – поклонники, коллеги и друзья, среди которых актеры Евгений Герасимов, Алексей Петренко, Павел Деревянко. Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище.

20 июля 2017, 14:22

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