В Москве простились с актером Владимиром Толоконниковым

В столице простились с актером Владимиром Толоконниковым, который скончался в субботу, 15 июля. Ему было 74 года. Траурная церемония прошла в московском Доме кино, передает РИА Новости.

Проводить артиста в последний путь пришли сотни человек – поклонники, коллеги и друзья, среди которых актеры Евгений Герасимов, Алексей Петренко, Павел Деревянко. Толоконникова похоронят на Троекуровском кладбище.