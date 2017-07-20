Главные кинопремьеры недели

Эта неделя богата премьерами картин в совершенно разных жанрах, а потому любой зритель сможет найти для себя что-то интересное. Нас ждут: военная драма от создателя "Интерстеллар", ужастик, захватывающий триллер и легкий боевик.

"Дюнкерк"

Пожалуй, самой интересной новинкой этой недели можно считать драму Кристофера Нолана – создателя таких известных лент, как "Интерстеллар", "Начало" и "Темный рыцарь". События фильма разворачиваются во времена Второй мировой войны во французском городе Дюнкерк.

Союзные войска Бельгии, Франции и Британской империи оказываются окруженными немецкими войсками на берегу моря. Критики высоко оценили картину и даже предрекли ей безусловное лидерство на кинопремии "Оскар".

"Берлинский синдром"

"Никогда не спи с незнакомцем", – так гласит слоган захватывающего триллера режиссера Кейт Шортланд. Автралийка Клэр во время отдыха в Берлине знакомится со школьным учителем Энди. Между молодыми людьми сразу же вспыхивает страсть, однако вскоре эти отношения принимают зловещий оборот.

"Овердрайв"

Главные герои этого комедийного боевика братья-авантюристы Эндрю и Гаретт Фостеры. Мошенники промышляют угоном роскошных автомобилей, и живут в свое удовольствие пока однажды они не переходят дорогу одному серьезному криминальному авторитету. Изюминкой картины стало то, что в одной из главных ролей в ней снялся сын Клинта Иствуда Скотт Иствуд.

"Ужас Амитивилля: пробуждение"

Эта картина режиссера Фрэнка Халфуна – продолжение известной франшизы про "нехороший дом". В ленте главная героиня – мать-одиночка с тремя детьми переезжает в новое жилище, даже не подозревая о его дурной славе.