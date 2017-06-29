Актера Ширвиндта обвинили в краже

Поэт Георгий Фрумкер обвинил Александра Ширвиндта в плагиате стихов. За присвоение чужого литературного труда 82-летнему актеру грозит иск в размере пяти миллионов рублей.

Как утверждает Фрумкер, Ширвиндт в своей автобиографической книге "Склероз, рассеянный по жизни" присвоил себе авторство его стихов, передает Life.ru. Интересно, что и поэт, и актер, указали, что эти строчки посвятили своим женам.

По словам Фрумкера, стихотворение он написал на несколько лет раньше, чем его опубликовал Ширвиндт. Звучит оно так: Любимая, ну чем тебе помочь? Дай вытру пот. Бедняжка, ты устала, забудь плиту. Иди из кухни прочь. Иди, иди. Ведь ты не достирала!" Интересно, что в своем варианте произведения актер по существу изменил лишь одно слово – вместо "пот" – "пыль".

По информации издания, адвокат поэта Илья Гатикоев пытался уговорить Ширвиндта пойти на мировую и снять обвинения всего за пару миллионов рублей. Пока актер никак не отреагировал на обвинения, однако если сочтет обвинения в плагиате обоснованными, ему грозит иск в пять миллионов рублей.

Александр Ширвиндт – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и сценарист, худрук Московского театра Сатиры. На его счету – десятки ролей на сцене Театра на Малой Бронной, Ленкома и Театра Сатиры, а также множество работ в кино.

