"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Четверг 22 июня
Лента новостей
16:33
Москвичей предупредили о грозе с запада
16:28
Неверов опроверг слухи об отставке Тулеева
16:19
Отец и сын погибли в "электрическом" озере под Иркутском
16:18
В Сети пожаловались на блокировку Google
16:10
Стилист Александр Тодчук разнес актрис на красной дорожке
15:57
Под Вологдой мужчина насмерть забил соседку из-за денег на водку
15:55
Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США
15:49
Медсесестра сняла на видео издевательства над косоглазым ребенком
15:18
В Казахстане разбился пассажирский автобус из России
15:00
Калининградцы почтили память погибших в годы войны
14:58
В Москве назвали лучшие компании
14:55
Почему Малахов потерпел фиаско
14:54
Астероид оставил Земле два дня до катастрофы
14:26
"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
14:25
Бизнес-потенциал Ярославской области удостоен высокой оценки
14:24
Как распознать альфонса
14:08
Названа дата возвращения лета в Москву
14:08
В ОП обсудили борьбу с пропагандой терроризма
13:59
Бурятия представила свой туристический потенциал
13:59
Открылся секс-курорт с системой "все включено" (видео)
13:52
Неадекватность больной Даны Борисовой поразила Рому Желудя
13:43
Стало известно о коме российского губернатора
13:40
Ловкий орел оставил рыбака без добычи (видео)
13:34
Надежда Савченко показала секс на заседании Рады
13:33
В Москве рухнула база водительских удостоверений
13:31
Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой
13:25
Ложь Даны Борисовой довела до слез родных Тимы Брика
13:15
Удивившего Путина почтальона вывели на чистую воду
13:12
Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
13:01
Как в России ищут пропавших на войне солдат
12:54
В гостях у звезды: Анастасия Волочкова
12:43
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
12:42
Рыжая из "Ранеток" поплатилась за откровения
12:38
Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
12:29
Названы имена чиновников-миллиардеров
12:18
Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
12:03
Россия направила Франции ноту протеста после нападения в Ле Бурже
11:59
У родившей Теоны Дольниковой нашелся муж-американец
11:58
Русофобская истерия Порошенко перешла на украинцев
11:28
По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
11:27
Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу
11:18
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
11:10
Алена Водонаева о рождении дочери
11:00
На Украине замминистра продала свидание за $350
10:54
"Красная гвоздика" помогает ветеранам
10:54
В центре Москвы под мостом нашли расчлененный труп
10:54
Звезда "Битвы экстрасенсов" неизлечимо больна
10:47
Ученые назвали лучшее время суток для кофе-брейка
10:47
В России зажгли свечи памяти
10:35
Москвичей предупредили о сильном ухудшении погоды
10:20
Меньшов обиделся на Крючкову на всю жизнь
10:11
Лучшие города для эмиграции россиян
10:00
Страшные последствия гриппа во время беременности
09:45
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
09:44
Больная Началова вышла в свет
09:38
Смертельным застольем в Подмосковье заинтересовались следователи
09:21
В США признали оплошностью новые санкции против России
09:13
Актриса Лужина рассказала о связи Варлей и известного певца
08:58
Губернатора Тулеева отправили на реабилитацию
08:53
В Москве появился виртуальный двойник Льва Толстого
08:44
На Байкале произошло землетрясение
08:36
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014
08:14
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
08:07
Подробности массового отравления алкоголем в Подмосковье
07:52
В Париже ограбили российского чиновника
22:06
Повторный анализ сильнее запутал дело "пьяного" мальчика
21:57
Россия отказалась от консультаций с США
21:52
Макрон рассказал об уважении к Путину
21:46
У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
21:39
Коала ворвалась в ресторан на "тусовку" (видео)
21:39
Ищущий смысл жизни юный сибиряк зарезал психолога
21:22
Путин рассказал учителям анекдот об ограблении
21:13
Дана Борисова назвала имя виновного в ее наркозависимости
20:57
Геи захватили любимое дело Евгения Плющенко
20:46
Ученые нашли изъяны в лекарствах от болезни Альцгеймера
20:36
Борисова провезла в лифчике запрещенные препараты в Таиланд
20:34
Под Воронежем аварийно сел Як-130
20:22
Элла Памфилова запланировала поездку на "Нашествие"
20:14
Роналду преподал урок сборной России
20:08
Путин поговорил с учителями о воспитании детей
19:52
Отец Фриске: Дима снова нас обманул
19:17
Самолеты НАТО повторно сопроводили борт Шойгу
19:14
Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 годам лишения свободы
19:00
Саудиты выгнали из страны катарских верблюдов и овец
19:00
Госдума обновит работу со Счетной палатой
18:54
Prodigy насмерть подавился яйцом
18:42
Макарова подняли на смех из-за макияжа
18:38
Россияне с килограммом амфетамина попались на границе
18:30
МЧС предупредило москвичей об усилении ветра
18:27
Телеведущий онемел в прямом эфире (видео)
18:08
Встреча на Потомаке
18:05
Чехлы рассекретили дизайн iPhone 8
18:04
Жительница Череповца избила пристава после погашения долга
17:59
В Ижевске представили IT-технологии для оборонки
17:55
Певица Глюк’oZa призналась в зависимости
17:53
Садальский отправил Максакову к детям
17:50
Как алкоголь мог попасть в организм "пьяного" мальчика
17:48
ОНФ поможет создать комфортную среду в городах
17:43
Изуродованные болезнью руки Началовой вызвали шок
17:42
Названа цена на эксклюзивную Lada Xray
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Бесстыжий Панин разделся перед детьми в Крыму
Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
Порошенко высмеяли за "мятую" встречу с Трампом
Родители Фриске нашли способ увильнуть от ответственности
Культура

"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти

Кадр из фильма "Холодное танго"
Фильм-открытие "Кинотавра", завершающая картина открывающегося 22 июня Московского международного кинофестиваля, первая лента Павла Чухрая после семилетнего молчания – этого однозначно достаточно для ажиотажа в прокате. Тему, поднятую режиссером, однозначной не назовешь: жизнь в послевоенной советской Литве.
прочитано 950 раз

Непростые отношения русских, литовцев, евреев, раздор, ненависть, повсеместные подозрения в предательстве – и любовь, которой не должно было быть и от которой, кажется, всем только хуже. В прокате с 22 июня.

ПО ТЕМЕ

Почему нужно смотреть "Тачки-3"

Том Круз разбудил "Мумию"

Рецензия на фильм Звягинцева "Нелюбовь"

Пьяный Джонни Депп встал за штурвал

Ридли Скотт заставил корчиться от омерзения

Сюжеты Премьеры недели

О ЧЕМ

Макс (Риналь Мухаметов) – еврей, спасшийся из лагеря смерти и вернувшийся в родной город, мечтает связать свою жизнь с любимой в детстве Лаймой (Юлия Пересильд). Однако девушка, мало того, что литовка, так еще и "дочь врага": ее отец был членом зондеркоманды (но именно в его доме в свое время укрыли Макса), а семью Макса зверски убили фашисты.  У Лаймы – своя травма. На глазах у Макса ее, несовершеннолетнюю, изнасиловал офицер, и теперь, уже взрослая, она не отказывает в интимных утехах почти никому. Во всем противоречии эмоций, испытываемых молодыми людьми друг к другу, главной парадоксальным образом оказывается любовь – больная, изуродованная, почти вытравленная войной и пропагандой, семейными потерями, почти невозможная, проявляющаяся ненавистью и злобой – но любовь.

ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ

В каком-то смысле "Холодное танго", перекликаясь, образует трилогию с "Вором" и "Водителем для Веры" того же Чухрая. Трилогия, впрочем, неофициальная, режиссером не подтвержденная, но на идейном и атмосферном уровне намеки на нее есть.  Раны, которые наносит своим детям родина и не вылечивает история, – тема для военной драмы частая. Другое дело, что оккупация Прибалтики никогда не занимала наш кинематограф, никто до Чухрая не делал акцент на непростых отношениях людей трех национальностей, живущих бок о бок в буквальном смысле.

Кадр из фильма "Холодное танго"

ЧТО НОВОГО

Любовь во время войны, война и мир, история новых Ромео и Джульетты – слишком общие слова и только одна из идейных линий. Все-таки картина о том, как ничтожен человек перед политической машиной, как обесценена жизнь и судьба кровавыми политическими режимами. Причем, что важно, режиссер не делит эти режимы на хорошие и плохие, на "наши" и "их": дистанцируясь, автор избегает оценочности, вырисовывая трагедию. То же самое происходит и с персонажами: есть тонко сплетенные характеры, очень непростые судьбы, весьма неоднозначные фигуры. Однозначно положительных героев нет, однозначно отрицательных тоже. Есть люди, которые иногда, когда могут, даже если это кажется невозможным, остаются людьми, а когда не могут – ведут себя так, как говорит им их родина. 

Кадр из фильма "Холодное танго"

Война, разжигание межнациональной розни, репрессии не лучшая почва для любви. Эти двое – Макс и Лайма – убиты при жизни. Кажется, в них нет ничего святого: она пьет и ложится под каждого второго, он постоянно идет против совести. Все раздираемы противоречиями, всем плохо, и всем было бы легче друг от друга отречься или друг друга убить, но это невозможно, потому что любовь.  И любить невозможно: идеология выжгла все, а война заставила главных героев пережить столько личной боли, что теперь друг друга они могут воспринимать только как источник этой боли, при этом их история не история созависимости, стокгольмского синдрома и иных диагнозов. Эти двое хотят мира и любви, но их светлое будущее  стало тем самым пушечным мясом на поле межнациональных распрей и недоговоренностей в борьбе за мир.

Кадр из фильма "Холодное танго"

Маленький человек – лейтмотив половины произведений русских классиков – здесь особенно уязвим, уязвлен, но не другими, а большой, страшной, безжалостно,  преследующей свои цели системой. "Холодное танго"  – про них, маленьких людей, детей и жертв системы одновременно. Эти дети могут пройти войну, могут, как майор Таратута (Сергей Гармаш) занимать неплохую должность и иметь кое-какой авторитет, могут каждый вечер улыбаться и петь в ресторане, органично вплетаясь в образ роковой блондинки – и могут в одночасье быть выплюнутыми системой, которой они служили.  "Эх, родина, подруга ты моя суровая, не пожалеешь, не простишь!", – кричит сквозь ледяной ветер постаревший, пристрастившийся к бутылке Таратута балтийским волнам.  Сколько таких криков слышали волны в разных концах Земли?

Автор: Элеонора Пиотровская22 июня 2017, 13:59

комментарии

Политика

В США признали оплошностью новые санкции против России
Путин рассказал о жертвах ради работы в КГБ
Саакашвили бежит в Африку от нервного Порошенко
НАТО отрепетировало столкновение с Россией

Шоу-бизнес

Певица Жасмин о муже: Я очень подавлена
Почему Малахов потерпел фиаско
Неадекватность больной Даны Борисовой поразила Рому Желудя
Располневшая Ольга Дроздова стала неузнаваемой

Проишествия

Подросток спрыгнул с моста после ЧП с поездом в Москве
Модель погибла от взрыва баллона взбитых сливок
Prodigy насмерть подавился яйцом
Пьяный мужчина устроил поножовщину в очереди в Домодедове (видео)

Lifestyle

Иностранные звезды отказали Никите Михалкову
Лучшие современные фильмы о войне
Названы любимые фильмы россиян
"Холодное танго": когда любовь страшнее смерти
Регионы

Стало известно о коме российского губернатора

Аман Тулеев может не вернуться к нормальной жизни
Шоу-бизнес

Почему Малахов потерпел фиаско

Топовый блогер объяснил репортерам, в чем ошибся телеведущий
Hi-tech

Астероид оставил Земле два дня до катастрофы

Небесное тело сближается с нами с ужасающей скоростью
Политика

Киев нелепо оправдался за унижение Порошенко в США

Украинские власти пытаются объяснить провал в Вашингтоне

Гороскоп

У Голубкиной и Ливанова будет ребенок
Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка

Фоторепортажи

Волчек без ума от дочки Светланы Ивановой
Больная Началова вышла в свет
Красивая внучка Высоцкого показала пышную грудь
Лохматые подруги знаменитостей

Спорт

Пухлая Липницкая резко ответила на вопрос о беременности
Жену Карпина прозвали "конем с яйцами"
Нежность Роналду к девочке-инвалиду растрогала россиян
МОК решил наказать Россию за Сочи-2014

Регионы

"Победа" потребовала от девочки деньги за провоз куклы в салоне
Стало известно о коме российского губернатора
По России прокатилась волна массовых отравлений алкоголем
Повторный анализ сильнее запутал дело "пьяного" мальчика
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru