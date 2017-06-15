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Почему нужно смотреть "Тачки-3"

Кадр из анимационного фильма "Тачки 3"
"Тачки" – один из самых успешных анимационных фильмов студии Pixar, каждую часть которого ждут дети (потому что любят) и взрослые (потому что выбора все равно нет). Третья часть мультфильма не даст заскучать первым и подкинет повод для размышлений вторым. В прокате с 15 июня.
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О ЧЕМ

Лучший гоночный автомобиль, самовлюбленный, но добрый Молния Маккуин готовится к заезду. Но годы берут свое, технологии развиваются, ровесники Маккуина, боясь позорного поражения, уходят на пенсию, нехотя признавая превосходство молодых и горячих тюнингованных машин. Но наш главный герой не таков: былые победы не дают ему сдаться и уйти на свалку. Впереди чемпионат, конкуренция высока, шансы на победу испаряются, как бензин. Чтобы удержать статус лучшего из лучших, Молнии придeтся не только серьeзно попотеть, оттачивая технику, но и решиться на куда более кардинальные перемены в самом себе.

ГДЕ МЫ ЭТО ВИДЕЛИ

Несомненно, лидером зрительской любви в тройке мультфильмов о гоночных машинах был и остается первый, вышедший в 2006 году. Тогда Молния Маккуин и его друзья-соперники, кажется, вмиг влюбили в себя юных поклонников ярких говорящих тачек. Простой, понятный всей семье юмор, история успеха, харизматичные персонажи, ненавязчивая мораль – и, да, фирменная анимация Pixar породили нешуточную вселенную по эту сторону экрана: атрибутика мультика, будь то игрушка или альбом для рисования, с тех пор стали желанным подарком для маленьких зрителей. И даже вторая часть “Тачек", неоднозначная от идеи до персонажей, существенно не повлияла на положение дел. “Тачки-3” по сравнению с предшественниками выглядят куда более взрослой анимацией в плане месседжа зрителям: они не учат, не делают из Молнии супергероя, а рассказывают о том, что единственный путь преодолеть кризис – вырасти и работать над собой.

Кадр из анимационного фильма "Тачки 3"

ЧТО НОВОГО

Гонки, помимо того что занимают львиную долю экранного времени (гораздо больше, чем в первых двух сериях) и держат высокий темп повествования, становятся и метафорическим лейтмотивом фильма. Круг за кругом стареющий чемпион пытается вернуть себе былую форму и славу, но пока он делает это механически, бездумно, полагаясь исключительно на выносливость и скорость, ему ничего не удается. И как только до него, разъедая самолюбие и гордыню, доходит фраза “в тебе есть то, что ты сам еще не видишь” и он начинает это что-то искать, происходит чудо.

Кадр из анимационного фильма "Тачки 3"

Маккуин растет над самим собой, преодолевает себя и ищет, хоть и вынужденно, новые способы проявиться. Теперь он учится слышать и идти на контакт с другими, например с латиноамериканским инструктором Крус, чьи методы апгрейда сначала  кажутся ему глупыми. Он не бездумно жмет на газ, а старается быть более ловким и хитрым. Он не стремится к славе, а открывает в себе способность к большей, если хотите, благородной миссии, и вдвойне удивительно, что связана эта миссия с женским персонажем (спойлер: это не то, о чем можно, вероятнее всего, подумать в первую очередь).

Кадр из анимационного фильма "Тачки 3"

В “Тачках-3” практически прямо лоббируется мысль о том, что важно разобраться с собой, ибо ты сам – враг себе и друг, и эта мысль – огромный шаг от привычной в кино дуальности герой-антагонист, от четкого деления на плохое и хорошее. Вообще эта серия поднимает очень взрослые темы: помимо уже названных, важную сюжетную линию занимает история Крус – талантливой барышни, мечтающей о больших гонках, но вынужденной покориться устоям патриархального мира и работать тренером в фитнес-клубе для авто и запуганной тираном владельцем. И традиционная, ставшая мейнстримом мантра, которую можно узреть везде, от фэнтези до ужасов, “выключи эго – живи сердцем”, только добавляет очков анимации, которая не удивляет, не смешит до коликов, но все же даже после титров оставляет зрителя всех возрастов с мягкой улыбкой и ощущением, что “Тачки” – это все-таки больше чем мультик о говорящем железе.

Автор: Элеонора Пиотровская15 июня 2017, 12:36

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