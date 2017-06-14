Глюк'оZа снялась в сериале "Воронины"

Наталья Ионова, больше известная как Глюк'оZа, снялась в одной из серий популярного ситкома "Воронины". По сюжету певицу ждут невероятные приключения в Сочи.

О сюжете серии, в которой зрители увидят Глюк'оZу, Dni.Ru рассказали в пресс-службе СТС. Наталья Ионова сыграет саму себя.

Семейство отправится в Сочи, где Вера пожалуется Косте на недостаток внимания. Непутевый муж купит у местных зазывал коралловые бусы, а позже выяснится, что украшение было украдено у Глюк'оZы. Чтобы вернуть дорогую вещь хозяйке, герои решатся не только лишить Веру подарка, но и преступить закон.

Съемки прошли на территории сочинского порта. Художники по костюмам подготовили для певицы два образа, но в итоге было решено снимать ее в собственных нарядах. А вот украшение – источник неприятностей Ворониных сделали на заказ. Премьера новых серий, в том числе с участием Глюк'оZы, состоится на СТС в новом телесезоне.

По словам Ионовой, на гастролях ее никогда не грабили. Артистка призналась, что работать в столь дружной команде было приятно. "Такой невероятно теплой и душевной атмосферой редко кто может похвастаться. Я думаю, именно в этом кроется многолетний успех "Ворониных", – отметила она.

Добавим, что на "Кинотавре" в Сочи певица успела представить комедию "Бабушка легкого поведения". Это мероприятие впервые посетили актеры из "Ворониных". В перерывах между съемками они не только смотрели фестивальные фильмы, но и ходили на пляж.