Звезда "Приключений Буратино" умерла в нищете

Сегодня, 22 мая, легендарному Николаю Гринько могло бы исполниться 97 лет. Актер скончался в 1987 году, после продолжительной борьбы с лейкемией.

В мир кино он попал после окончания Великой Отечественной войны, в возрасте 25 лет. Первые несколько лет работал помощником режиссера, позднее – стал выдающимся актером кино и театра.

Папа Карло в "Приключениях Буратино", отец Криса в легендарном "Солярисе" и профессор в "Приключениях Электроника" – за свою карьеру Николай Григорьевич сыграл более чем в 70 картинах. Высокий сутулый человек с добродушным лицом с первого взгляда покорял не только режиссеров, но и зрителей. Про таких как он говорили: "Фактурный". И не ошибались.

Своих героев он всегда "оживлял", наделяя их неподражаемой теплотой, мудростью и мягкостью. Отличаясь истинным трудолюбием, он работал до самых последних месяцев жизни. До тех пор, пока болезнь окончательно его не сломила.

Любовь всей свое жизни он повстречал в самом начале своей карьеры. Тогда никому неизвестный Гринько подрабатывал конферансье. На одном из концертов его взгляд упал на юную скрипачку Айшу. Поначалу он долго стоял под дверью репетиционной, но никак не решался войти. К счастью, спустя пару недель Гринько все же набрался смелости и признался девушке в своих чувствах. Еще через год влюбленные поженились. И кажется, больше не расставались ни на минуту.

На протяжении всей их совместной жизни Айша постоянно заботилась о муже. Следила за тем, чтобы он соблюдал диету, уговорила бросить курить, сопровождала его на всех съемках. Ради него она отказалась и от любимого дела, бросив учебу в музыкальной консерватории.

Николай Григорьевич скончался на 69-м году жизни. Вдове пришлось продать все свои украшения, чтобы установить надгробный памятник – денег катастрофически не хватало.

"Шестнадцать лет прошло со дня смерти моего Грини, а я до сих пор его люблю. Даже больше, чем при жизни", – призналась Айша журналистам в 2005 году. Также она отметила, что смерть артиста не была мучительной – Николай Григорьевич "просто уснул и больше не проснулся".