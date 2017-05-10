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Культура

Чем прославился культовый диджей 90-х Роберт Майлз

Роберт Майлз. Фото: facebook.com/robertmilespage
Легендарный итальянский диджей и композитор Роберт Майлз скончался в Испании на 48-м году жизни. Dni.Ru вспоминают самые яркие моменты его биографии.
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Он стал интересоваться музыкой с раннего детства. На протяжении десяти лет обучался игре на фортепиано и восхищал педагогов трудолюбием и талантом. Роберт начал выступать в итальянских клубах, едва ему исполнилось 17. Юный диджей сразу покорил публику неповторимым даром импровизации.

Настоящая слава пришла к нему в 1994 году, сразу после выхода композиции Children. Она буквально за пару недель стала хитом, покорив миллионы меломанов по всему миру, и разошлась в количестве более 30 тысяч экземпляров.

Майлз не остановился на достигнутом и уже через несколько месяцев выпустил очередной хит под названием  Fable. Благодаря вокальным данным Фиорелле Квинн в сочетании с талантом композитора родился настоящий шедевр, которым и сегодня заслушиваются любители самых различных жанров.

Дебютный альбом Майлза Dreamland поступил в продажу через пару лет после выхода Children – в июне 1996-го. Пластинка была положительно воспринята как музыкальными критиками, так и поклонниками артиста.

В последующие несколько лет музыкант много и плодотворно работает. В 1997 году он создает еще одну легендарную композицию – Freedom. Именно тогда творчество Майлза начинает в корне меняться – он все чаще отдает предпочтение вокальному сопровождению, начинает сотрудничать с самыми известными артистами и продюсерами.

Роберт Майлз. Фото: facebook.com/robertmilespage

В 2001-м Роберт производит настоящий фурор в музыкальной индустрии. Его альбом Organik совершенно не оправдывает ожиданий поклонников, но... бьет рекорды продаж во всем мире. В отличие от предыдущих пластинок, в Organic преобладают этнические мотивы, а также непривычные для слушателей тех лет стили – даунтемпо и эмбиент.

Критики всего мира единодушны: талант Роберта заключался не только в особом "видении" музыкальных жанров. Будучи и композитором, и артистом, он сделал невероятное – создал уникальный в своем роде жанр дрим-хаус, а также написал композиции, ставшие истинной классикой нашего времени.

Автор: Андрей Петрунян10 мая 2017, 13:38

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