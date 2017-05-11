Роберт Майлз умер от рака

Скончавшийся 9 мая Роберт Майлз последние месяцы боролся с раком. Об этом сообщили коллеги легендарного диджея.

"Роберт скончался прошлой ночью после героической борьбы с раком четвертой стадии, продлившейся девять месяцев", – сказано в сообщении радиостанции Openlab в социальной сети Facebook. Когда-то ее основал сам Майлз, заручившись поддержкой соратников и друзей.

Роберт прославился на весь мир в 26 лет, выпустив культовый хит Children. В считаные недели композиция разошлась огромными тиражами.

Его по праву считают основоположником популярного музыкального жанра дрим-хаус. Музыкальные критики не раз отмечали, что талант Майлза – не только в неподражаемом умении импровизировать, но и в способности мгновенно "переключаться" на самые различные направления. В его альбомах можно найти как чистый дрим-хаус, так и этнические мотивы. С начала нулевых диджей все чаще использовал в своих записях вокальное сопровождение.

Друзья и коллеги Роберта уже выразили соболезнования его близким. Многие отметили, что у диджея было немало творческих планов, но страшный диагноз был обнаружен слишком поздно. "Ты боролся до конца, Роберто. Благодаря твоей музыке ты всегда рядом с нами. Покойся с миром", – написал один из поклонников Майлза в комментариях к публикации Openlab.

Кумир миллионов скончался в одной из клиник Испании в ночь на 10 мая. О смерти диджея рассказал его близкий друг Джо Т. Ванелли на своей странице в Facebook. О дате и месте прощания пока не сообщается.