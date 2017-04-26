В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты

Саманта Геймер заявила, что считает Романа Полански сполна наказанным. По ее мнению, кинематографист должен вернуться в США.

Геймер назвала американских правоохранителей карьеристами. Самым страшным наказанием для Полански стало "самоизгнание" и невозможность работать на территории США. Как сообщает Deadline, женщина обвинила прокуроров в сокрытии документов, благодаря которым дело Полански давно должно быть закрыто.

Саманта также потребовала обнародовать все бумаги, которые якобы свидетельствуют о сделке, заключенной между судьями и Полански почти 40 лет назад. Согласно им режиссер должен был провести в тюрьме не более 90 дней. Как не раз писали американские СМИ, в последний момент он узнал, что "что-то пошло не так" и в срочном порядке покинул страну.

Геймер не в первый раз заявляет, что не имеет претензий к режиссеру. Однако законодательство США не позволяет снять обвинения с преступника даже в случае, если об этом просит жертва.

"Вы и те, кто был до вас, не защищали меня, вы обращались со мной с презрением, используя совершенное в отношении меня преступление для продвижения своих карьер", – цитирует Lenta.ru жертву знаменитого режиссера.



В изнасиловании 13-летней Саманты Геймер кинематографист был обвинен в 1977 году. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. Впоследствии в адрес режиссера посыпались и другие обвинения. Так, британская актриса Шарлотта Льюис в 1983 году заявила, что Полански силой овладел ею во время съемок фильма "Пираты". На тот момент Льюис едва исполнилось 16 лет.