Джуд Лоу исполнит роль Дамблдора

Для поклонников вселенной Гарри Поттера есть новость. Молодого Альбуса Дамблдора сыграет звезда фильмов "Шерлок Холмс" и "Талантливый мистер Рипли" Джуд Лоу.

Джуд Лоу вживается в образ великого волшебника, сообщает издание Variety. Он, как никто другой, подходит на эту роль, подчеркнул режиссер Дэвид Йейтс.

"Джуд Лоу – феноменально талантливый актер, чьи работы я обожаю, и жду наконец возможности поработать с ним. Уверен, ему удастся схватить самые неожиданные аспекты (личности. – Прим. ред.) Альбуса Дамблдора, о молодых годах которого рассказала Джоан Роулинг", – цитирует его "Газета.ru".

Премьера боевика в стиле фэнтези "Фантастические твари и где они обитают" состоялась в ноябре 2016 года. Фильм пользовался огромным успехом в прокате и стал первой оскароносной кинолентой из серии о волшебных мирах Гарри Поттера.

Услышав новость, некоторые поклонники саги выразили недовольство в соцсетях: дескать, не похож Лоу на молодого Дамблдора. Отчасти их можно понять, ведь перестроиться после Майкла Гэмбона, сыгравшего чародея в последних шести фильмах о Гарри Поттере, не так-то просто. А до него роль Дамблдора исполнил неподражаемый Ричард Харрис, который скончался вскоре после съемок картины "Гарри Поттер и тайная комната".