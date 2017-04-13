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Культура

Джуд Лоу исполнит роль Дамблдора

Джуд Лоу. Фото: GLOBAL LOOK press/Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres
Для поклонников вселенной Гарри Поттера есть новость. Молодого Альбуса Дамблдора сыграет звезда фильмов "Шерлок Холмс" и "Талантливый мистер Рипли" Джуд Лоу.
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Джуд Лоу вживается в образ великого волшебника, сообщает издание Variety. Он, как никто другой, подходит на эту роль, подчеркнул режиссер Дэвид Йейтс.

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"Джуд Лоу – феноменально талантливый актер, чьи работы я обожаю, и жду наконец возможности поработать с ним. Уверен, ему удастся схватить самые неожиданные аспекты (личности. – Прим. ред.) Альбуса Дамблдора, о молодых годах которого рассказала Джоан Роулинг", – цитирует его "Газета.ru".

Премьера боевика в стиле фэнтези "Фантастические твари и где они обитают" состоялась в ноябре 2016 года. Фильм пользовался огромным успехом в прокате и стал первой оскароносной кинолентой из серии о волшебных мирах Гарри Поттера.

Услышав новость, некоторые поклонники саги выразили недовольство в соцсетях: дескать, не похож Лоу на молодого Дамблдора. Отчасти их можно понять, ведь перестроиться после Майкла Гэмбона, сыгравшего чародея в последних шести фильмах о Гарри Поттере, не так-то просто. А до него роль Дамблдора исполнил неподражаемый Ричард Харрис, который скончался вскоре после съемок картины "Гарри Поттер и тайная комната".

Автор: Андрей Петрунян13 апреля 2017, 10:46

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