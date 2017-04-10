"Гарри Поттер" побил новый рекорд

Спектакль "Гарри Поттер и проклятое дитя" получил девять премий Лоуренса Оливье. Церемония вручения престижных наград прошла 9 апреля в Лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта.

Премия Оливье – одна из самых почетных британских наград, присуждаемых Театральным сообществом Лондона. Того, что пьеса о приключениях юного волшебника станет рекордным для конкурса – мало кто ждал. Все лауреаты уже опубликованы на официальном сайте Olivier Award.

Нашумевший спектакль получил призы за лучший свет, костюмы, звук, режиссуру, сценографию, а также лучшую новую драму. Без внимания не остались и актеры постановки. Нома Думезвини и Энтони Бойл стали лучшими актерами второго плана, а Джейми Паркер получил приз за лучшую мужскую роль.

Как ранее писали Dni.Ru, выбор британской темнокожей актрисы Нумы Думезвини на роль Гермионы Уизли-Грейнджер в свое время вызвал огромный общественный резонанс. Многие настолько привыкли к Эмме Уотсон, выступившей в образе юной волшебницы в фильмах о Гарри Поттере, что открыто выступали против утверждения на роль Думезвини.

Тогда сама Джоан Роулинг заявила, что изначально Грейнджер едва ли не задумана чернокожей. В ответ фанаты нашли множество эпизодов из книги, из которых легко можно сделать вывод, что Гермиона – белокожая. Впрочем, спор так и остался незавершенным.

Несмотря на подобные разногласия, билеты на премьеру в театр Palace были закуплены за несколько месяцев, а пьеса вызвала настоящий восторг у зрителей.

Премия Лоуренса Ольвье присуждается уже более 40 лет, но носит имя великого британского актера и режиссера лишь с 1984 года. Ежегодно награды получают лучшие постановки, поставленные в театрах Лондона.