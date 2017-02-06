Тараторкина похоронили рядом с Полищук

В московском театре Моссовета состоялась церемония прощания с Георгием Тараторкиным. Легендарного актера театра и кино похоронили на Троекуровском кладбище.

Георгий Георгиевич скончался в минувшую субботу, 4 февраля. По информации источников, близких к семье актера, причиной смерти стало тяжелое заболевание, с которым Тараторкин боролся последние годы жизни.

У московского театра имени Моссовета с 11 утра выстроилась очередь: проводить артиста в последний путь пришли друзья, близкие, коллеги и просто почитатели таланта. Церемонию прощания вел актер театра и друг Георгия Георгиевича – Александр Голобородько.

Соболезнования родным и близким артиста принесли президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, работники Министерства культуры. "Георгий Тараторкин был выдающимся актером и наставником. Роли, которые он создал в театре и кинематографе, навсегда останутся настоящей классикой отечественного искусства. Примите мои глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия", – говорится в сообщении президента.

Присутствующие оставались в зале прощания до конца церемонии. Многие не могли сдержать слез. Руководство театра имени Моссовета организовало мероприятие так, чтобы каждый желающий мог выступить с речью.

Тараторкин служил в театре Моссовета более 40 лет, был президентом фестиваля "Золотая маска" едва ли не с момента его основания. Вспоминая Георгия Георгиевича, многие отмечали, что ему, как никому другому, удавались персонажи из произведений Достоевского. Именно после блестяще сыгранной роли Родиона Раскольникова в картине Льва Кулиджанова "Преступление и наказание" Тараторкин был приглашен в театр имени Моссовета.

"Лучший Раскольников отечественного кино" по достоинству был оценен как зрителями, так и театральными критиками. Спектакль Юрия Завадского "Петербургские сновидения" каждый раз собирал аншлаги. И все благодаря Тараторкину, который вновь выступал в уже знакомом для себя образе Раскольникова.



Руководитель департамента культуры Александр Кибовский, актеры Ольга Остроумова, Александр Калягин, Евгений Герасимов и многие другие выступили с прощальной речью. Остроумова рассказала, что Тараторкин был одним из самых близких ее людей и что таких рыцарей, как он, в наше время все меньше и меньше.

"Он был рыцарем театра, он в театр входил, как в храм, чего уже почти никто из нас не делает", – отметила актриса.

Около 13:00 траурная процессия отправилась на Троекуровское кладбище. Там похоронено немало известных актеров, писателей и художников: Любовь Полищук, Борис Заходер, Владислав Галкин.

Вклад Георгия Георгиевича в современное театральное и киноискусство невозможно переоценить. Он был талантливым педагогом, блестящим актером, руководителем, которого любили и уважали все подчиненные. Смерть Тараторкина – огромная утрата не только для России, но и для всех стран бывшего СССР. Он навсегда останется в памяти не только близких друзей и коллег, а также миллионов зрителей по всему миру.