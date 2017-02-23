Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения

Коллеги артиста Алексея Петренко были шокированы его смертью. О талантах гения сцены после его кончины высказались такие известные деятели культуры, как Светлана Крючкова, Валентина Талызина и Валентин Гафт.

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, которая неоднократно пересекалась с Петренко на съемочной площадке, рассказала, что присутствие актера обеспечивало головокружительный успех любой картине или спектаклю. "Это была колоссальная личность", – заявила она.

По словам Крючковой, Петренко умел импровизировать: никогда не знаешь, чего от него ждать. "Его озаряет бог, высшие силы. Он прекрасный артист. Безмерно жалко, что уходят такие огромные личности, которые говорят что думают, невзирая на то, кто стоит рядом", – цитирует актрису Life.ru.

Он живой, настоящий. Он гениальный.

По поводу смерти Петренко высказалась и советская и российская актриса Валентина Талызина. Она рассказала, что артист был по-настоящему одержим своей профессией. "Прекрасный человек и потрясающий актер. И душа была глубокая, поэтому и актер был потрясающий. Честный, с юмором", – заявила Талызина РЕН-ТВ.

Уход Петренко из жизни стали ударом и для Валентина Гафта. "Сложно говорить, потому что говоришь и думаешь: неужели ты его больше не увидишь, неужели не увидишь его новых работ, не будешь с ним больше разговаривать, вместе выступать?" – вопрошает он.

Гафт отметил, что Петренко всегда учился несмотря на то, что ему и без этого доставались роли. "Это был странный, захватывающий, сложный человек. Больно говорить, потому что замены нет", – цитирует артиста телеканал "Звезда".

Такие люди рождаются для одного века.

Соболезнования в связи с кончиной Петренко выразил и президент России Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, Алексей Петренко скончался в ночь на 23 февраля. О причинах смерти актера не сообщается. Прощание с артистом пройдет в Доме кино 27 февраля.