Вдова Петренко: Алешенька, живи!
Трогательные строки о жизни Петренко написала его вдова Азима Абдумаминова, Стихотворение было опубликовано в марте 2016 года ко дню рождения артиста.
"Прожив с тобой один десяток лет, скажу я откровенно / Познаний в жизни получила я на целый век, а может и на два. / Ну в общем говорить с тобой и о тебе могу я бесконечно. / Я лучше помолюсь о жизни нашей вечной", – писала супруга артиста. Абдумаминова называла мужа стахановцем, помноженным на сто.
Стихотворение заканчивается пожеланием долгих лет жизни. "Алешенька Живи! Люби! Твори и будь Благословенным / еще как минимум на сотню лет", – пишет Абдумаминова.
У Бога попрошу здоровья вразуменья для жизни нашей и Души.
На много много лет.
Напомним, о смерти Петренко стало известно в ночь на 23 февраля. Гендиректор Госфильмофонда РФ Николай Бородачев заявил, что артист был удивительным человеком. "Конечно, он все делал для того, чтобы своим талантом поднять статус и уровень России", – цитирует специалиста РЕН-ТВ,
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