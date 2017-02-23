Вдова Петренко: Алешенька, живи!

Кончина известного советского и российского актера Алексея Петренко стала настоящей потерей для культуры страны. Пользователи Сети нашли необычное стихотворение, посвященное известному артисту.

Трогательные строки о жизни Петренко написала его вдова Азима Абдумаминова, Стихотворение было опубликовано в марте 2016 года ко дню рождения артиста.

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"Прожив с тобой один десяток лет, скажу я откровенно / Познаний в жизни получила я на целый век, а может и на два. / Ну в общем говорить с тобой и о тебе могу я бесконечно. / Я лучше помолюсь о жизни нашей вечной", – писала супруга артиста. Абдумаминова называла мужа стахановцем, помноженным на сто.

Стихотворение заканчивается пожеланием долгих лет жизни. "Алешенька Живи! Люби! Твори и будь Благословенным / еще как минимум на сотню лет", – пишет Абдумаминова.

У Бога попрошу здоровья вразуменья для жизни нашей и Души.

На много много лет.

Напомним, о смерти Петренко стало известно в ночь на 23 февраля. Гендиректор Госфильмофонда РФ Николай Бородачев заявил, что артист был удивительным человеком. "Конечно, он все делал для того, чтобы своим талантом поднять статус и уровень России", – цитирует специалиста РЕН-ТВ,