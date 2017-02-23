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Вдова Петренко: Алешенька, живи!

Азима Абдумаминова и Алексей Петренко. Фото: ok.ru/profile/537513592863
Кончина известного советского и российского актера Алексея Петренко стала настоящей потерей для культуры страны. Пользователи Сети нашли необычное стихотворение, посвященное известному артисту.

Продолжение: Крючкова о Петренко: Мы потеряли гения
прочитано 13839 раз

Трогательные строки о жизни Петренко написала его вдова Азима Абдумаминова, Стихотворение было опубликовано в марте 2016 года ко дню рождения артиста.

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Ушел из жизни актер Петренко

"Прожив с тобой один десяток лет, скажу я откровенно / Познаний в жизни получила я на целый век, а может и на два. / Ну в общем говорить с тобой и о тебе могу я бесконечно. / Я лучше помолюсь о жизни нашей вечной", – писала супруга артиста. Абдумаминова называла мужа стахановцем, помноженным на сто.

Стихотворение заканчивается пожеланием долгих лет жизни. "Алешенька Живи! Люби! Твори и будь Благословенным / еще как минимум на сотню лет", – пишет Абдумаминова.

У Бога попрошу здоровья вразуменья для жизни нашей и Души.
На много много лет.

Напомним, о смерти Петренко стало известно в ночь на 23 февраля. Гендиректор Госфильмофонда РФ Николай Бородачев заявил, что артист был удивительным человеком. "Конечно, он все делал для того, чтобы своим талантом поднять статус и уровень России", – цитирует специалиста РЕН-ТВ,

Автор: Евгений Мышко23 февраля 2017, 11:25
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Яркие роли Алексея Петренко

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