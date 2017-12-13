Знаменитый певец упал и умер

Лидер рок-группы The Smithereens Пэт Динизио скончался после падения. Музыканту было 62 года.

Трагическая новость появилась на странице исполнителя в Facebook 13 декабря. "С большой печалью мы объявляем о кончине Пэта Динизио, вокалиста и автора песен влиятельной рок-группы Нью-Джерси… Пэт надеялся, что сможет вернуться к работе и увидеть его многочисленных друзей и поклонников. Пожалуйста, помните его и молитесь о нем", – говорится в сообщении.

Известно, что за несколько дней до смерти он упал и серьезно пострадал – музыкант повредил шею и спину. 9 декабря Динизио рассказал в Facebook, что восстанавливается от травм дома, получая необходимую медицинскую помощь.

Пэт Динизио основал группу The Smithereens в 1980 году в Нью-Джерси. Он выступал автором песен, вокалистом и гитаристом. Коллектив записал 11 студийных альбомов. Музыка рок-коллектива повлияла, в частности, на творчество легендарной гранж-группы Nirvana.

Напомним, 6 декабря во Франции умер рок-музыкант Джонни Холидей. Певцу было 74 года. Причиной смерти стал рак легких. Его похоронили на острове Сен-Бартелеми. Катафалк с бело-кремовым гробом артиста провезли по Елисейским полям, где собрались десятки тысяч фанатов французского музыканта. За гробом следовали сотни байкеров в память об увлечении певца мотоциклами и скоростными автомобилями.