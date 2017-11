Актер Дэвид Кэссиди умер после продолжительной болезни

В США скончался актер и певец Дэвид Кэссиди. Ему было 67 лет, передает RT. "Дэвид умер в окружении любимых, с радостью в своем сердце и свободным от боли, которая не отпускала его так долго", – сообщили родственники артиста.

На прошлой неделе актер был срочно госпитализирован в связи с функциональной недостаточностью внутренних органов. Его состояние оценивалось как критическое. За несколько месяцев до этого Кэссиди признался, что страдает деменцией.

Дэвид Кэссиди снялся более чем в 30 фильмах и телесериалах. Всемирную известность ему принесла роль в сериале "Семья Партридж".

David Cassidy, the star of The Partridge Family has died. He was 67 years old. https://t.co/70maB4yV23 pic.twitter.com/xvTA2Rg07t