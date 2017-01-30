На Украине представили символы "Евровидения"

Стало известно, что станет символом предстоящего "Евровидения-2017". Эмблему одного из самых популярных в мире конкурсов украсит намысто – национальное украинское ожерелье.

Слоганом станет выражение Celebrate diversity, что означает "Празднуем разнообразие". Многие уже отметили, что черно-красное ожерелье прекрасно дополняет столь лаконичный лозунг, ведь каждая из жемчужин украшения является оригинальной.

Исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд рассказал СМИ, что слоган Celebrate diversity символизирует собой объединение всех европейцев, а также уважение тех качеств, которые делают нас отличными друг от друга . "Всех нас объединит хорошая музыка", – добавил он.

"Это об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными".

Тем временем российские меломаны никак не могут определиться с тем, кого бы они хотели увидеть на Киевской сцене. Если верить отзывам и "прогнозам" в социальных сетях, то больше всего шансов отправиться на "Евровидение" у небезызвестного участника шоу "Голос" Александра Панайотова, который в прошедшем году привлек к своей персоне внимание всей страны.

Также высока вероятность, что представлять Россию на конкурсе будет певица Елена Темникова или же Нюша. Делают ставки и на победительницу шоу "Голос" Дарью Антонюк, но у Панайотова, разумеется, поклонников существенно больше.