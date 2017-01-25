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Lifestyle

"Вечная спешка" и тайны Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий. Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
"С тобой... Без тебя..." – именно так называется книга, написанная первой супругой Владимира Семеновича Изой Высоцкой. Презентация издания проходит сегодня, 25 января. История жизни легендарного поэта, актера и музыканта не первое десятилетие вдохновляет писателей, сценаристов и режиссеров на создание настоящих шедевров. В честь дня рождения Владимира Высоцкого Dni.Ru вспоминают все самые загадочные факты его биографии.
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Вышедший пять лет назад фильм Петра Буслова "Высоцкий. Спасибо, что живой" произвел настоящий переполох среди и кинокритиков, и поклонников творчества мастера. Многие почитатели его таланта не на шутку оскорбились, назвав "неправдой" изложенные в картине факты биографии Высоцкого. Речь, разумеется, шла о зависимости от лекарственных препаратов.

Объяснение настоящего дара какой-нибудь зависимостью и "ломкой" – неизбежная участь большинства великих людей. В жизненной истории каждого человека можно найти те или иные темные страницы. Важно уметь не зацикливаться на них, а помнить, за что мы любим своего героя.

Блестящий актер, автор, исполнитель и талантливый музыкант – Владимир Семенович умело пленял публику целым рядом своих дарований. По результатам опроса, проведенного в 2010 году, Высоцкий вошел в число "настоящих героев", которого по числу голосов опередил лишь Юрий Гагарин.

Владимир Высоцкий. Фото: GLOBAL LOOK press/Genrietta Peryan

Он повстречал первую жену еще будучи юным студентом Школы-студии МХАТ. С Изой Жуковой они поженились в 1960 году. Брак, основанный на первой и пылкой любви, продержался недолго – менее двух лет. Со второй супругой, Людмилой Абрамовой, Высоцкий прожил до 1970-го.

Жена подарила ему двоих сыновей – Аркадия и Никиту. Для советских поклонников Высоцкий всегда был не просто выдающимся актером, поэтом и музыкантом, но еще и образцовым семьянином. Однако и сегодня, спустя многие годы, дети и другие члены семьи не перестают удивлять журналистов все новыми и новыми фактами из биографии Высоцкого.

Судя по многочисленным интервью младшего сына, причиной большинства семейных конфликтов был в большей степени не сложный характер отца. Детей скорее обижала его "скорость" – Высоцкий все время куда-то спешил, мчался, торопился жить... О его страсти к автомобильным гонкам и сегодня ходят легенды. Он хотел успеть все и всюду. Как ни странно, ему это удавалось. Но, увы, не всегда.

Его жизнь кардинально изменилась после встречи с ней. С красавицей Влади. Друзья и близкие по сей день вспоминают: глядя на Владимира и Марину, можно было с уверенностью сказать: это она. Искренняя и настоящая и любовь.

Впрочем, их союз держался не только на пылкой влюбленности, но и на общей страсти – к творчеству. "Я – русская, только с французским паспортом..." – не раз говорила Марина в своих интервью. Известная во Франции актриса, за свою карьеру она сыграла более чем в 40 кинолентах.

Владимир Высоцкий и Марина Влади. Фото: кадр из фильма "Последний поцелуй"

Во время брака с Влади Высоцкий как никогда погрузился в работу. Театр на Таганке с его легендарным "Гамлетом", съемки в кино и проба себя в драматургии, создание новых стихов и песен. Да, он успевал практически все и успел бы еще сверх того, если бы не проблемы со здоровьем. Обезболивающие и наркотические препараты, с помощью которых Владимир Семенович пытался спастись от проблем с алкоголем, в конечном итоге его погубили.

Как не раз утверждала Марина Влади и близкие друзья Высоцкого, на препараты наркотического ряда легенду советской сцены "подсадили" врачи. Возможно, медики пытались помочь музыканту, разово облегчив абстинентный синдром, но сделали только хуже.

11 июня 1980 года он написал свои последние строки, а две недели спустя – скончался во сне от острой сердечной недостаточности. Казалось, что хоронить Владимира Семеновича пришла вся страна. Позабыв про олимпиаду, люди толпились даже на крышах зданий.

"Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, Мне есть чем оправдаться перед Ним"

Высоцкий ушел из жизни всего лишь на 43-м году жизни. В последние несколько лет перед смертью он активно разъезжал по гастролям, выкладывался на каждом концерте по полной, порой превозмогая сильную боль. Его стихи, роли в фильмах и песни, ставшие классикой в своем жанре – все это навсегда останется с нами. Однако многие не устают гадать: сколько еще бы успел Высоцкий подарить нам шедевров. Успел бы, не спеши он так жить.

Автор: Татьяна Озорнина25 января 2017, 15:57

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