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Воскресенье 30 июля

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Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка

Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана: тувинская народная сказка
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В литературе малых народов России есть типичные герои, которых любят и мысленно поддерживают, невзирая на их изъяны и многочисленные промахи. Предлагаем почитать тувинскую народную сказку для детей и их родителей.

Один из главных персонажей русского фольклора — Иван-дурак, также известный как Иванушка-дурачок. Обездоленный паренек бредет по свету, совершает рискованные поступки, и, казалось бы, неминуемо обречен на провал, но счастье само идет к нему в руки. У тувинского народа сложился похожий образ литературного героя — Оскюс-оол, что в переводе означает "парень-сирота".

В Национальном музее Республики Тывы корреспондент "Дни.ру" приобрел занятную книгу-перевертыш "Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана". В ней представлена народная сказка сразу на двух языках с красочными иллюстрациями Айланы Сат.

Книга "Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана". Фото: Екатерина Ежова

При желании текст произведения можно найти в Сети, чтобы прочитать ребенку или ознакомиться самостоятельно. Взрослым эта история дает пищу для ума и повод задуматься о насущном.

Книга "Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана". Фото: Екатерина Ежова

Главный герой в результате волшебных приключений из голодного бродяги становится прославленным богачом, который проживает долгую жизнь в изобилии с красавицей-женой.

Книга "Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана". Фото: Екатерина Ежова

Оскюс-оол так же, как и Иван-дурак, связывает жизнь с девушкой, которая пребывала в нечеловеческом облике. Герой русских сказок влюбляется в Царевну-лягушку, а тувинский литературный персонаж — в лебедушку. Это младшая дочь владыки Верхнего мира, которая излучает свет солнца и луны.

Книга "Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана". Фото: Екатерина Ежова

"Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана" — народная сказка о законах справедливости, о целеустремленности, добросердечии, чувстве меры, честности в жизни мужчины. И, конечно же, роли женщины, которая направляет своего избранника, умеет подбодрить, утешить и мотивировать на новые свершения для их общего благополучия.

Книга "Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана". Фото: Екатерина Ежова

30 июля 2023, 08:10
Книга "Оскюс-оол и дочь Курбусту-хана". Фото: Екатерина Ежова
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Республика Тыва: главное богатство беднейшего региона России

Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова

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