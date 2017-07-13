Toyota Prius: экономия и новые технологии

На нашем тест-драйве побывал "любимчик" голливудских звезд – экологичный Toyota Prius. Приверженцы ответственного потребления все чаще отдают предпочтение этому автомобилю: за рулем гибрида были замечены Леонардо Ди Каприо, Джастин Хофманн, Орландо Блум, Джессика Альба и другие. Почему знаменитости остановили свой выбор на этом авто, и какой он, голливудский эко-шик – в новом обзоре.

Ко мне в руки попал самый первый в мире серийно выпускаемый автомобиль с гибридным двигателем. В новом поколении, Toyota Prius выглядит еще футуристичнее и изысканнее. Остается спросить, почему его таким не делали раньше. Давайте посмотрим технические характеристики автомобиля и начнем его исследовать.

Toyota Pruis Цена, руб 2 112 000 Цена в минимальной конфигурации, руб 2 112 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1798/98 (+24 электро) Привод передний Разгон 0-100, сек 10,6 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 3,0/5,5 Снаряженная масса, кг 1450 Длина/ширина/высота, мм 4540/1760/1490 Объем багажника, л 502 Дорожный просвет, мм 136

Автомобиль представлен только в одном варианте, с 98-сильным бензиновым движком объемом 1,8 литра и электродвигателем. Комбинированная мощность гибридной установки – 122 л.с., и все это великолепие торжества технологий разгоняет полуторатонную машину за 10,6 секунды.

Сама полуторатонная машина смотрит на нас взглядом наступившего будущего. Спокойно, но с хитрым прищуром. И судя по узкой щели решетки радиатора под значком, еще и улыбается при этом. Линии, стремящиеся в центр, знакомы нам по “физиономиям” Лексусов всех мастей, где этот дизайнерский прием был обкатан годами, если не десятилетиями. А зачем далеко ходить?

На корме этот прием тоже применяется, но не так явно. Задние фонари, повторяющие рисунок, выглядят очень интересно. Если присмотреться на фото ниже, можно обнаружить стекло, вставленное между стенкой багажника и спойлером. Это очень расширяет обзор в зеркале заднего вида и спасает жизни парковочных столбиков.

В профиль машина смотрится вполне обычно: вздутая в передней части крыша плавно опускается назад почти прямой линией. Свежую струю здесь вносит ребро, поднимающееся от задней двери и переходящее в спойлер. Эту машину, кстати, так и хочется увидеть на спортивных дисках.

Заглянем в салон. В отличие от яркого играющего на солнце синего кузова, салон машины оформлен в строгой черно-белой гамме. Сразу в голову приходят классические японские анимешки вроде “Призрака в доспехах” (и я не про фильм сейчас!), где самые технологичные навороты были выполнены как раз вот в таких цветах. Мол, шутки кончились, сейчас поговорим о будущем серьезно. Дополнительно масла в огонь (или жидкого азота в холодную ванну) подливает консоль между водителем и пассажиром, сделанная вообще из белого пластика и формой и цветом напоминающая то ли мыльницу, то ли ванночку в маникюрном салоне.

Управление коробкой передач расположено довольно неожиданно, в отдельном блоке под панелью климат-контроля.

Для переключения машины в режим "Drive" или на заднюю скорость, рукоятку сначала нужно сместить влево. Такую же, кстати, раскладку я видел на боевом варианте M3. Это удобно, так как исключает случайное переключение на заднюю скорость или нейтраль. Положение "B" переводит машину в режим максимальной рекуперации энергии.

Кнопку подогрева сидений запрятали за блок АКПП, и до нее приходится далеко и неудобно тянуться. Рядом расположена беспроводная зарядка для сказочных устройств, сталкиваться с которыми мне пока не приходилось.

Во полярном черно-белом царстве ярким синим пятном выделяются дефлекторы климат-системы, подчеркивающие, что машина-то у нас – гибрид!

Приборная панель размещена по центру “торпедо” и растянута почти во всю длину последней. Здесь находится цифровой спидометр (стрелок нет и не будет!), отсутствует тахометр (и о нюансах работы двигателя можно лишь догадываться по его звуку). А еще куча информации о том, какой замечательный этот гибридный двигатель, в каком режиме он работает и сколько топлива уже успел сэкономить. На всякий случай ведется статистика по месяцам.

Ниже находится экран бортового компьютера, а вокруг – абсолютное царство глянца и блеска. Через 15 минут покрывающееся пылью, так заметной на этой поверхности.

Едет Prius не так хорошо, как выглядит, к сожалению. И даже информацию о времени разгона на официальном сайте стыдливо запрятали куда-то в уголок. Зато красиво. Но если с места этот агрегат еще как-то стартует, то на скоростях от 60 и выше приходится вдавливать тапку в пол и запасаться терпением. Если 122 лошадиные силы на круг могли бы быть и порезвее, то коробка-вариатор шансов не оставляет.

В вождении есть важный нюанс: тормоза. Система рекуперации делает их немного вязкими, потому приходится немного покататься, чтобы привыкнуть и не оттормаживаться резко в последний момент.

Переключение режимов вождения сильно ситуацию не меняет. Силовой режим (PWR) корректирукт режим работы гибридной установки и повышает отзывчивость педали газа. Экономичный режим еще больше экономит топливо (sic!), однако предназначен только для тех, кто уж совсем никуда не торопится. EV Mode позволяет автомобилю двигаться только за счет электроустановки, но этот режим требует практически полного заряда батареи, чего у меня не было за всю неделю вождения.

Звук здесь JBL, и звучит он на удивление здорово. Надеюсь, в будущем рок-н-ролл еще будет жив. А вот звукоизоляция подкачала, и в несущейся на скорости машине поговорить, не повышая голос, не удается. Но зачем нам звукоизоляция, если есть рок-н-ролл? А какой рок-н-ролл без дорожной гитары в багажнике?

Итак, вывод: Prius, пользующийся популярностью в Европе и Штатах, в нашей стране носит, скорее, имиджевый характер. Налоги на лошадиные силы у нас пока довольно лояльные, а за парковку приходится платить вне зависимости от экологичности транспорта. Таким образом сложно говорить об экономии, покупая не слишком роскошный автомобиль больше чем за 2 миллиона рублей.

Весьма интересный по исполнению, выступивший авангардом среди серийно производимых гибридов, Toyota Prius обязательно войдет в обиход и станет предметом первой необходимости еще через пару поколений. Мы ждем тебя, Приус!

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru.