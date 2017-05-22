Диета для красивой кожи

Если глаза – это зеркало души, то кожа – зеркало нашего организма. Любой диетолог с легкостью сможет определить ваш рацион питания выглянув не на вашу тарелку, а на кожу, ведь именно она отражает все проблемы наших внутренних органов. Итак, попробуем разобраться, какие продукты придают нашему облику сияющий вид, а какие делают кожу тусклой и проблемной.

Наверняка, после семейного застолья или "праздника живота" вы замечали, что кожа лица начинает портиться – появляются прыщики, жирный блеск или наоборот сухость и шелушение.

А все это потому, что вы употребили продукты или напитки, вызывающие интоксикацию организма, его обезвоживание и разрушение клетки кожи:



избыток соли нарушает кровообращение, особенно в капиллярах на коже век. Кровь там застаивается и появляются синяки;

алкоголь – провоцирует сильное обезвоживание кожи, от чего появляются морщины и раздражение;

консерванты, эмульгаторы и антиокислители нарушают кислотный баланс в организме и также негативно влияют на состояние кожи;

кофе – любительницы этого бодрящего напитка и не подозревают, что кофе способствует появлению морщин. Дело в том, что при употреблении организме вырабатывается гормон стресса – кортизол. Постоянное наличие его в организме провоцирует преждевременное старение и истончение кожи;

газированные напитки – практически все из них содержат кофеин, за исключением диетической колы. Но абсолютно все газировки способствуют появлению целлюлита;

протеин, содержащийся в пшенице и мучных продуктах негативно влияет на пищеварение. Он слепляет стенки желудка и тормозит усвояемость полезных компонентов – а это очень вредно для кожи;

сахар – снижает иммунитет и тем самым снижает способность кожи к регенерации выработке коллагена.

Так что же есть, спросите?

рыба и морепродукты содержат омега-3 жирные кислоты, способные защищать клеточные мембраны, улучшают эластичность кожи и кровообращение;

куриное белое мясо улучшает общее состояние кожи, участвует в регенеративных процессах;

говядина богата цинком и витамином B2 и является надежным помощником по предотвращению морщин;

овощи и фрукты, в особенности брокколи, морковь и лимон – должна включить в свой рацион любая женщина. Брокколи – богата антиоксидантами, препятствующими раннему старению кожи повышает ее упругость. Морковный сок улучшает цвет лица, а витамин С, содержащийся в лимоне – делает кожу гладкой, избавляет от потемнений и пигментных пятен.

А главное – пейте больше воды, чтобы вымывать вредные токсины и сохранить кожу здоровой!