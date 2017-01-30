Застройщиков обязали стать окрытыми

Теперь доступ к необходимой для юридического анализа информации о застройщике станет проще. Новыми нормами законодательства о долевом строительстве предусмотрен ряд обязательных требований к интернет-сайту застройщика.

Масштабные нововведения в законодательство о долевом строительстве вступили в силу 1 января 2017 года. Они стали частью Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее 214-ФЗ).

Законодатель подошел к изменению нормативного акта комплексно. Новые требования к раскрытию информации застройщиком составили лишь один из нескольких блоков поправок. Однако их значение для потребителя велико: с этого года на уровне закона оформлены требования к содержанию официального сайта компании, привлекающей денежные средства граждан для финансирования строительства.

Что подлежит публикации?

В соответствии с обновленным 214-ФЗ, на сайте любого застройщика должна быть доступна следующая информация:

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

Аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности

Разрешение на строительство

Заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы необходимо

Документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок

Проектная декларация

Заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства

Проект ДДУ

Выбранные способы обеспечения обязательств

Договор поручительства (если у застройщика имеется поручитель)

Фотографии строящихся объектов (обновляются ежемесячно)

Права на доменное имя сайта застройщика должны принадлежать самому застройщику либо его поручителю.

Надо сказать, что сроки для размещения перечисленных сведений ограничены. В отношении каждого строящегося объекта это должно быть произведено в течение пяти дней. Отсчет указанного срока ведется с момента получения заключения уполномоченного органа субъекта РФ о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законом.





Особенности доступа

Важно, что доступ к названным сведениям должен быть круглосуточным и открытым. На это указал Минстрой России в Приказе от 9 декабря 2016 года № 914/пр. В названном документе требование "открытости" расшифровано. Под ней в данном случае понимается:

отсутствие препятствий в виде обязательной регистрации на сайте;

отсутствие необходимости установки специальных программ;

отсутствие необходимости заключать лицензионные соглашения в отношении программного обеспечения за дополнительную плату.

Карается ли?

Любой возлагаемой обязанности корреспондирует ответственность за её несоблюдение. Обязанность раскрытия информации застройщиком не исключение. За нарушение застройщиком требований законодательства о долевом строительстве предусмотрена административная ответственность. Она установлена статьей 14.28 КоАП РФ, часть вторая которой предусматривает штраф в размере от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей для юридических лиц за нарушение установленного порядка раскрытия информации.

Данное нововведение в целом носит положительный характер. Несмотря на то, что до сведения граждан постоянно доводится информация о необходимости ознакомления с документацией застройщика, многие игнорируют данную процедуру. Как правило, это обусловлено банальным непониманием содержания представленных документов. В связи с закреплением положений об информационной открытости значительно упростится проведение правовой экспертизы документации застройщика. Однако в связи с тем, что речь в законе идет лишь об основном сайте застройщика, то "продающих" сайтов эти требования не коснутся. Дольщикам следует обратить на этот факт внимание.