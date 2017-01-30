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Застройщиков обязали стать окрытыми

Фото: GLOBAL LOOK press
Алексей Кузнецов

Алексей Кузнецов блогер

 Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин в «Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Минюста России) Калужский институт (филиал), генеральный директор ООО «Юридическая компания “Деловой дом”». Автор книг «Арбитражный процесс. Учебное пособие», «Банкротство застройщика: теория и практика защиты прав граждан-участников строительства», монографий и статей в области гражданского права, международного публичного права, арбитражного процессуального права.
Теперь доступ к необходимой для юридического анализа информации о застройщике станет проще. Новыми нормами законодательства о долевом строительстве предусмотрен ряд обязательных требований к интернет-сайту застройщика.
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Масштабные нововведения в законодательство о долевом строительстве вступили в силу 1 января 2017 года. Они стали частью Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее 214-ФЗ).

Законодатель подошел к изменению нормативного акта комплексно. Новые требования к раскрытию информации застройщиком составили лишь один из нескольких блоков поправок. Однако их значение для потребителя велико: с этого года на уровне закона оформлены требования к содержанию официального сайта компании, привлекающей денежные средства граждан для финансирования строительства.

Фото: GLOBAL LOOK press

Что подлежит публикации?

В соответствии с обновленным 214-ФЗ, на сайте любого застройщика должна быть доступна следующая информация:

  • Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
  • Аудиторское заключение за последний год осуществления застройщиком предпринимательской деятельности
  • Разрешение на строительство
  • Заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы необходимо
  • Документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок
  • Проектная декларация
  • Заключение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям законодательства
  • Проект ДДУ
  • Выбранные способы обеспечения обязательств
  • Договор поручительства (если у застройщика имеется поручитель)
  • Фотографии строящихся объектов (обновляются ежемесячно)

Права на доменное имя сайта застройщика должны принадлежать самому застройщику либо его поручителю.

Надо сказать, что сроки для размещения перечисленных сведений ограничены. В отношении каждого строящегося объекта это должно быть произведено в течение пяти дней. Отсчет указанного срока ведется с момента получения заключения уполномоченного органа субъекта РФ о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным законом.

Фото: GLOBAL LOOK press

Особенности доступа

Важно, что доступ к названным сведениям должен быть круглосуточным и открытым. На это указал Минстрой России в Приказе от 9 декабря 2016 года № 914/пр. В названном документе требование "открытости" расшифровано. Под ней в данном случае понимается:

  • отсутствие препятствий в виде обязательной регистрации на сайте;
  • отсутствие необходимости установки специальных программ;
  • отсутствие необходимости заключать лицензионные соглашения в отношении программного обеспечения за дополнительную плату.

Карается ли?

Любой возлагаемой обязанности корреспондирует ответственность за её несоблюдение. Обязанность раскрытия информации застройщиком не исключение. За нарушение застройщиком требований законодательства о долевом строительстве предусмотрена административная ответственность. Она установлена статьей 14.28 КоАП РФ, часть вторая которой предусматривает штраф в размере от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей для юридических лиц за нарушение установленного порядка раскрытия информации.

Данное нововведение в целом носит положительный характер. Несмотря на то, что до сведения граждан постоянно доводится информация о необходимости ознакомления с документацией застройщика, многие игнорируют данную процедуру. Как правило, это обусловлено банальным непониманием содержания представленных документов. В связи с закреплением положений об информационной открытости значительно упростится проведение правовой экспертизы документации застройщика. Однако в связи с тем, что речь в законе идет лишь об основном сайте застройщика, то "продающих" сайтов эти требования не коснутся. Дольщикам следует обратить на этот факт внимание.

30 января 2017, 12:17

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