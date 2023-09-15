На МКАД автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной

Лайфхак дня: как чистить кузов с помощью автомобильной глины

Не каждое загрязнение можно удалить безопасно и эффективно при помощи подручных средств. Чтобы не испортить лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться специальным средством автомобильной глиной. Автомобильная глина — смесь из природной глины с добавлением синтетических веществ.