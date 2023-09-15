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Пятница 15 сентября

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На МКАД автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной

На МКАД автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной
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На МКАД произошло ДТП. Сообщается, что автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной.

По данным телеканала "360", на внутренней стороне дороги столкнулись машины Opel и Citroen, в результате чего красный Opel влетел в ограждение на ремонтном участке дороги и перевернулся на крышу. Водитель оказался заблокирован внутри поврежденного авто.

В столичном дептрансе подтвердили факт ДТП и опубликовали видео момента аварии. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда из-за ограничения движения.


15 сентября 2023, 09:59
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеканал "360"✓ Надежный источник

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