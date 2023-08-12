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Пятница 11 августа

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Чем развлечь детей в путешествии на авто – мнение экспертов

Чем развлечь детей в путешествии на авто – мнение экспертов
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О досуге ребенка в поездке следует подумать накануне, чтобы взять в дорогу все необходимое.

Какой бы ни была ситуация, водителю нельзя отвлекаться на игры в процессе поездки. Если дети заскучают и начнут мешать, ничего хорошего не случится. Автомобильные эксперты рассказали, чем развлечь детей в путешествии на авто, чтобы все остались довольны.

Перед отправлением можно сохранить на телефоне ребенка мультфильмы и музыку, поскольку на некоторых участках пути загрузить что-то онлайн не выйдет из-за плохого сигнала. Специалисты предлагают захватить детские наушники, подходящие для салона игры, раскраски.

Портал RT напоминает водителям, что траты на бензин, техническое оснащение и платные дороги в путешествии правильно рассчитывать заранее. Это снизит риск непредвиденных и лишних расходов.


12 августа 2023, 02:02
Фото: Tim Hall/moodboard/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Своим ходом от Белоруссии до Байкала

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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