Чем развлечь детей в путешествии на авто – мнение экспертов

Какой бы ни была ситуация, водителю нельзя отвлекаться на игры в процессе поездки. Если дети заскучают и начнут мешать, ничего хорошего не случится. Автомобильные эксперты рассказали, чем развлечь детей в путешествии на авто, чтобы все остались довольны.
Перед отправлением можно сохранить на телефоне ребенка мультфильмы и музыку, поскольку на некоторых участках пути загрузить что-то онлайн не выйдет из-за плохого сигнала. Специалисты предлагают захватить детские наушники, подходящие для салона игры, раскраски.
Портал RT напоминает водителям, что траты на бензин, техническое оснащение и платные дороги в путешествии правильно рассчитывать заранее. Это снизит риск непредвиденных и лишних расходов.