Лицо уплывет вниз: раскрыта неожиданная причина старения, которую бесполезно исправлять у хирургов

Женщины тратят целые состояния на подтяжки лица, дорогие кремы и бесконечные инъекции филлеров, даже не подозревая, что истинный виновник их увядающей красоты скрывается в самом неожиданном месте.



Мы привыкли разделять уход за собой на независимые сферы. Зубы — это к стоматологу, а морщины и поплывший овал лица — к косметологу или пластическому хирургу. Но наше тело устроено гораздо сложнее. На самом деле зубы и челюсти — это жесткий каркас, на который натянуты мягкие ткани. Стоит этой опоре сместиться или стереться, как весь внешний вид моментально рушится. Лицо меняется так стремительно, что человек сразу бежит записываться на операцию, хотя корень проблемы кроется совсем в другом.

Врач-ортодонт сети научных стоматологий "Дантистофф" Мария Грабко раскрыла правду, сообщает Клео.ру. Большинство эстетических проблем нижней трети лица невозможно решить без вмешательства зубного специалиста. Именно неправильный прикус незаметно крадет нашу молодость и красоту.

Как челюсть ворует вашу молодость

Каждый миллиметр смещения челюсти безжалостно отражается на лице. Если нижняя челюсть уходит назад, подбородок визуально исчезает и "убегает" в шею. Профиль становится плоским, а нос на этом фоне кажется огромным и выступающим, хотя его реальная форма идеальна. Это просто оптический обман из-за западающего подбородка.

Бывает и обратная ситуация. Когда нижняя челюсть сильно выдвинута вперед, лицо приобретает тяжелые, массивные и даже агрессивные черты. При перекрестном прикусе челюсть смещается вбок. В итоге лицо теряет симметрию, а линия улыбки предательски косит, портя даже самые красивые фотографии.

Но самый коварный враг красоты — это снижение высоты прикуса. С возрастом или из-за стресса зубы стираются. Мягкие ткани моментально теряют опору и провисают. Носогубные складки превращаются в глубокие борозды, уголки рта уныло опускаются вниз, лицо выглядит вечно уставшим, изможденным и постаревшим на десять лет.

Ловушка филлеров: почему косметолог не спасет

Главная ошибка сотен тысяч женщин — попытка маскировать костные проблемы инъекциями. Пациенты видят морщины или поплывший овал и требуют уколов красоты. В подбородок закачивают плотные гели, в носогубки колют филлеры.

Однако без прочного фундамента такая реставрация выглядит нелепо. Эффект получается искусственным, лицо раздувается, а проблема никуда не уходит. Филлеры лишь временно маскируют дефект, усугубляя ситуацию в будущем. Пластическая хирургия всесильна, когда нужно убрать избытки кожи или скорректировать форму носа. Но если кости черепа стоят неправильно, любой лифтинг обречен на провал. Начинать нужно с ортодонтии.

Тест-драйв для зеркала: когда пора к ортодонту

Как понять, что ваше лицо портит именно неправильный прикус? Проведите простой самоанализ перед зеркалом. Вам срочно нужна консультация ортодонта, если:

Ваш подбородок кажется слишком маленьким, скошенным или уходящим назад;

При улыбке или разговоре лицо заметно перекашивает на одну сторону;

Губы невозможно сомкнуть без явного напряжения мышц вокруг рта;

Зубы смыкаются неудобно, а жевательная нагрузка идет только на одну сторону;

Челюстной сустав щелкает, хрустит или болит при жевании;

Зубы начали быстро стираться, на них появились сколы и трещины.

Первые шаги к идеальному профилю

Не нужно гадать и назначать себе процедуры самостоятельно. Первым шагом должна стать полноценная консультация у грамотного ортодонта. Хороший специалист оценивает не просто зубы, а все лицо в комплексе: симметрию, пропорции, работу мышц и суставов.

Современная диагностика творит чудеса. Сначала врач проводит фотопротокол и детальное 3D-сканирование зубов. Для полной картины назначается телерентгенограмма (ТРГ) или панорамный снимок. Эти исследования показывают точное положение челюстей относительно костей черепа. Только после этого составляется план действий. Кому-то поможет установка брекетов или элайнеров, а кому-то потребуется восстановить стертые зубы у ортопеда с помощью коронок или виниров.

Тройной союз ради красоты

Бывают сложные случаи, когда одной лишь коррекцией зубов профиль не исправить. При выраженных скелетных аномалиях, сильной врожденной асимметрии или после тяжелых травм требуется командная работа.

В таких ситуациях ортодонт работает в связке с челюстно-лицевым хирургом. Первый выравнивает зубные ряды, а второй проводит ювелирную операцию по перемещению самих костей челюсти. И уже на финальном этапе подключается пластический хирург, чтобы довести мягкие ткани и овал лица до абсолютного идеала. Такой комплексный подход гарантирует не просто временную маскировку, а настоящее возвращение молодости, здоровья и уверенности в себе.