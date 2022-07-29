Своим ходом от Белоруссии до Байкала

Этим летом состоялся необычный автомотопробег, придуманный и подготовленный белорусскими и российскими байкерами. Пробег, получивший название "Из Минска в Минск", проходил при участии и поддержке ежегодной премии "Внедорожник года 2022". Старт ему был дан десятого июня в самом центре Минска от нулевого километра республики.

Группой путешественников-энтузиастов был разработан маршрут от столицы Белоруссии в самое сердце Сибири, в Красноярский край, где тоже есть поселение с таким же названием – Минск. В нем живут потомки переселенцев-белорусов, покинувших родину в поисках лучшей жизни.

Сибирский Минск был основан 115 лет назад, во времена столыпинских реформ, когда крестьяне из западной части империи ехали на восток, чтобы получить там землю. А Минск белорусский в этом году отмечает свой 955-й год. Именно столько лет прошло с первого упоминания города в "Повести временных лет" – летописном источнике, одинаково ценном для русских и белорусов. Кроме того, 2022 год в Белоруссии объявлен "Годом исторической памяти", поэтому экспедиция, связывающая историю двух городов и народов, вызвала большой интерес средств массовой информации.

Маршрут проходил по тем же местам, по которым более века назад белорусы добирались к новым землям – те же города и те же дороги. Нижний Новгород, Казань, Омск, Аша, Новосибирск, Кемерово, Красноярск.

Караван из нескольких мотоциклов и внедорожника Infiniti QX80 в качестве машины сопровождения прошел по этому пути. На промежуточных точках маршрута экспедицию ожидал самый тёплый приём, а в некоторых городах колонна пополнялась местными мотоциклистами с флагами и регалиями своих клубов. И именно эти встречи, а совсем не длительные перегоны и меняющиеся часовые пояса, стали самыми запоминающимися в путешествии.

А уж как экспедицию встречали в красноярском Минске. Был и накрытый стол, и служба в местной церкви, и многочисленные вопросы, и восхищённые глаза мальчишек, крутившихся у железных коней.

Однако участники пробега не повернули в обратный путь из красноярского Минска, а отправились еще дальше – к священному Байкалу. Это ведь всего-то каких-то 1300 километров! А заодно закаленные байкеры сдали на норматив "Русская Верста", во время которого за 14 часов 23 минуты нужно проехать 1067 км. Условия были не простыми: почти всю дорогу шел проливной дождь, местами переходящий ливень. Впору было вводить новую номинацию – "мокрая верста" или "морская миля".

Нужно отметить, что почти на всём протяжении маршрута, а это примерно шесть тысяч километров в одну сторону, экспедицию встречали хорошие дороги. Разве что восточнее Казани кое-где шёл ремонт. Техника вела себя отменно и никаких серьёзных сбоев, или поломок не было, а возникающие мелочи решались на ходу.

Таким образом, флаг премии "Внедорожник года" в этом году добрался до Красноярского края. Премия "Внедорожник года" вручается с 2005 года. В этом году это произойдет уже в семнадцатый раз. Организаторы премии – журнал "Клуб 4х4" и портал 4х4.media. Информация о премии, списки участников и отчёты о мероприятиях, публикуются на медийных площадках её информационных партнеров.

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