Тревел-блогер рассказал о самых полезных лайфхаках для путешествий

Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом

Каждый день на стриминговый сервис Spotify заливается более 40 тысяч новых песен. Получается, что только за месяц мир пополняется почти полутора миллионами композиций! В этом океане жанров, стилей и направлений легко утонуть. Но корреспондент "Дни.ру" открыл для себя группу, которая точно выделяется в этом потоке. К французским песням в нашей стране всегда была особая любовь.