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Суббота 29 июля

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Тревел-блогер рассказал о самых полезных лайфхаках для путешествий

Тревел-блогер рассказал о самых полезных лайфхаках для путешествий
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В планировании путешествий важно сфокусироваться на функциональных вещах, отфильтровав все лишнее. Тревел-блогер Шарапов рассказал, как правильно расставить приоритеты перед поездками.

По мнению эксперта, в первую очередь помогут органайзеры для вещей и агрегаторы для покупки билетов. Кроме того, Шарапов рекомендует планировать свое путешествие заранее, предварительно отметив на карте все интересующие вас достопримечательности. По его словам, это позволит определить, в каком районе туристу будет удобнее забронировать отель, отмечает URA.ru.

29 июля 2023, 20:18
Фото: Pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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