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Понедельник 6 февраля

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Эколог призвал россиян отказаться от прогрева двигателя авто перед поездкой зимой

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От прогрева автомобиля перед поездкой зимой лучше отказаться. Об этом сообщил директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов

"Если автомобиль прогревается зимой около жилого дома, то все выхлопные газы скапливаются на высоте первого — второго этажа. Жильцам дома от этого будет нечем дышать. Помимо сажи, углекислого газа и оксида азота вырабатывается еще и бензпирен", — цитирует эксперта RT. Специалист отметил, что лучше прогревать автомобиль в движении, постепенно повышая обороты.

6 февраля 2023, 16:10
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