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Пятница 27 октября

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Правило №1: что купить владельцу авто к снежному сезону

Правило №1: что купить владельцу авто к снежному сезону
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До зимы еще далеко, но в ряде регионов страны уже выпал снег. Автомобилистам нужно быть внимательными и подготовленными.

Чтобы не застрять на дороге из-за снега водители предпринимают разные меры, ведь опаздывать по делам и подвергать опасности транспортное средство совсем не хочется. Однако в большинстве случаев выручает всего один полезный инструмент, который стоит купить и держать при себе.

Итак, владельцу авто к снежному сезону следует приобрести лопату. По данным URA.RU, к таким действиям призывают эксперты, поэтому к совету стоит прислушаться.

Для тех, кто действительно ценит свою машину и свое время — это правило №1. С помощью лопаты легко очистить снег у колес.

Между тем телеканал "360" сообщает, что в Подмосковье проверили готовность снегоуборочной техники. Согласно некоторым метеопрогнозам, первый снег в регионе выпадет в течение нескольких дней. Запасаемся лопатами!

25 октября 2023, 04:11
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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