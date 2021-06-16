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Авто
Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин
Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин Фото: Владимир Головин +2

Автопробег по русской глубинке: от Калязина до Рыбинского водохранилища

Тестируем кроссоверы в рамках ежегодной автомобильной премии "Внедорожник года". Два кандидата на премию от автогигантов Volvo и Changan по-разному показали себя на дорогах и легком бездорожье Московской, Тверской и Ярославской областей. Маршрут длиной более 700 км проходил через старинные русские города Калязин и Углич, а апогеем пробега стало место Ситской битвы.
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В пробеге приняли участие два среднеразмерных кроссовера и микроавтобус сопровождения Ducato. Шведский представитель XC60Т5 AWD оснащен двухлитровым двигателем мощностью 249 л.с., который разгоняет кроссовер до сотни за 6,8 секунды. Его принадлежность к премиум-классу говорила о высоком комфорте и выдающихся ездовых качествах. А вот как он поведет себя в сложных условиях?

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Дорожный просвет в 216 мм и приличные углы свеса вселяли надежду на его проходимость. А вот кроссовер Changan CS75 FL из Поднебесной, хотя в размерах почти не отличался (на 4 см покороче и на пять поуже), мощностью мотора не выделялся. Его турбодвигатель объемом 1800 куб.см. выдавал вполне обычные 150 л.с. мощности. Третий представитель колонны – итальянец, на премию не претендовал, а лишь вез на себе вспомогательное оборудование марки Greeworks.

Фото: Владимир Головин

Затопленная колокольня

Первая остановка в Калязине. Центр старого города встретил нас знаком «кирпич» на въезде к набережной и колокольней в лесах. Но на знак мало кто обращал внимание, и все проезжали мимо него поближе к берегу, откуда хорошо видна торчащая из воды колокольня. Это главная достопримечательность и визитная карточка города. К сожалению, она была укрыта строительными лесами. Изящное пятиярусное сооружение высотой 74,5 метров построили в 1800 году при Никольском соборе. Однако при заполнении водой Угличского водохранилища собор разобрали, а колокольню оставили в качестве ориентира для судов.

Эх, дороги…

Из Калязина выехали в сторону Углича. По расстоянию это всего полсотни километров, а дорога становилась все хуже. На этом участке подвеска машин потрудилась с максимальной нагрузкой, которая по-разному проявила себя. На Вольво она пожестче и все-таки лучше адаптирована к ухабам и выбоинам. На китайце иногда случались «пробои», но он все же мягче воспринимал дорожные неприятности.

Оба автомобиля были обуты в летние шины Nokian Hakka Black 2 SUV и Hakka Blue 2 SUV.

Фото: Владимир Головин

В этих шинах, в первую очередь предназначенных для внедорожников, для большей прочности в боковинах используется арамид. Концерн Nokian стал пионером и по-прежнему удерживает лидерство в использовании арамидных волокон в шинах.

Кроме того, шины Hakka обеспечивают устойчивость в экстремальных условиях, уверенное вождение на неровных дорогах. Ощущение точного контроля автомобиля делает вождение легким и логичным даже на самых разбитых дорогах.

Подкачивать шины в дороге особенно удобно с помощью аккумуляторного компрессора Greenworks. Огромное преимущество такой техники в автономности – электрической розетки для нее не требуется, все работает от аккумуляторов.

Фото: Владимир Головин

Угол Волги

Старинный русский город Углич входит в Золотое кольцо России. Он всего на год моложе Москвы: первое упоминание Углича в летописях относится к 1148 году. Здесь Волга образует угол, отчего, возможно, и произошло название города.

Многовековая история города богата событиями, самым известным из которых стало убиение восьмилетнего сына Ивана Грозного Димитрия. Это произошло 15 мая 1591 года. Тогда в деянии заподозрили Бориса Годунова, который имел виды на царство. Горожане тотчас подняли восстание, но оно было жестоко подавлено. Были казнены двести зачинщиков, а мать цесаревича подстригли в монахини. Позже на месте этого события построили храм Димитрия на крови.

Фото: Владимир Головин

Где бились русские за свободу

После Углича колонна автомобилей отправилась к основной цели пробега – устью реки Сить в районе села Брейтово, что на самом краю Ярославской области. Здесь находится предполагаемое место Ситской битвы. Она произошла в XIII веке, когда объединенное русское войско под предводительством князя Юрия Всеволодовича дало первый достойный отпор татаро-монгольским завоевателям. Хотя русские дружины и проиграли то сражение, случившееся за 143 года до Куликовской битвы, но продемонстрированная ими храбрость и стойкость остановила продвижение Орды вглубь Руси.

Существует множество версий относительно этой битвы. Так как точное место, где она происходила, неизвестно, то на увековечивание памяти о Ситской битве претендуют два района: Лопатинский и Брейтовский.

Фото: Владимир Головин

Слезы княжны

«Прощеный ручей» на Княгинином холме – место исторически связанное с Ситской битвой. Согласно легенде, слезы княгини Марии, оплакивавшей здесь плененного и погибшего от рук монголов мужа – князя Василько Ростовского, прожгли землю, дав начало источнику, обладающему целительной силой. В воде источника можно искупаться и, возможно, исцелиться от хворей.

Фото: Владимир Головин

Река Сить, впадающая в Рыбинское водохранилище, богата самой разнообразной рыбой. Здесь хорошо ловится щука и судак, сом и плотва. Участники автопробега задержались здесь на комфортабельной базе «Ситинка», расположенной в Брейтовском районе на красивом берегу реки. В ее окрестностях и прошел внедорожный тест-драйв кроссоверов, в котором оба неплохо себя показали. И на пересеченной местности, и в грязи.

Фото: Владимир Головин

Фото: Владимир Головин

После пыле-грязевых тестов участников пробега особенно выручала аккумуляторная техника от партнёра премии компании Greenworks. Это мойка высокого давления, а также распылители Kwazar и автохимия Autoland.

Фото: Владимир Головин

Портал "Дни.ру" является информационным партнером профессиональной премии «Внедорожник года», которая вручается с 2005 года. В этом году это произойдет уже в шестнадцатый раз. Организаторы премии – журнал «Клуб 4х4» и портал 4х4.media. Информация о премии, списки участников и отчёты о мероприятиях, публикуются на медийных площадках её информационных партнёров.

Проголосовать за понравившийся кроссовер или внедорожник вы можете на сайте.

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Фото: Alexander Grishin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 июня 2021, 12:58 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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