В Новокузнецке из-за мощного столкновения джип вылетел в кювет

На одной из улиц Новокузнецка столкнулись два автомобиля. Один из очевидцев ДТП сообщил, что машины встретились на Космическом шоссе, причем удар был настолько сильный, что одна из них улетела в кювет.
Судя по кадрам с места происшествия, второй автомобиль остался на обочине и получил значительные повреждения – полностью оторвался бампер. Что касается угодившего в кювет джипа, он от удара и падения лишился колеса.
Как передает портал VSE24.RU, информации о пострадавших и погибших в результате аварии пока нет.