Сразу две погони полицейских за пьяными водителями попали на видео

Пресс-служба МВД России опубликовала в Сети видео, на котором зафиксированы сразу два случая неповиновения водителей сотрудникам ГИБДД. Первый эпизод был зафиксирован в Татарстане, второй – в Саратовской области.
В обоих случаях находящиеся за рулем граждане оказались в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы остановить водителей, сотрудникам полиции пришлось устроить настоящую погоню и даже применить оружие. Виновники обоих инцидентов были задержаны и наказаны в соответствии с законом: один из них получил административное наказание, другой – уголовное с учетом повторности правонарушения.