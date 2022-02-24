Московское приложение для паркинга распространилось до Санкт-Петербурга

Мобильное приложение "Парковки Москвы" изменило название. Теперь сервис называется "Парковки России". Воспользоваться им могут не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.
Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает, что нововведение оценят, кто часто посещает Москву и Санкт-Петербург на машине. По его словам, сейчас парковками в столице могут воспользоваться свыше 125 тысяч водителей, которые имеют петербуржские номера. Он отметил, что порядка полумиллиона московских автомобилистов ездят на машинах в Северную столицу.
Новую версию приложения можно установить, воспользовавшись онлайн-магазинами App Store, Google Play, App Gallery. Тем, у кого сервис был установлен раньше, надо просто его обновить.
"Жители смогут получить проверенное временем и отмеченное наградами IT-решение. Это одно из лучших подобных приложений в мире с большим количеством функций, с его помощью оплата городской парковки становится гораздо удобнее и понятнее", – рассказал Ликсутов.
Парковку можно оплачивать в приложении "Метро Москвы". Создается единый удобный цифровой инструмент, благодаря которому пассажиры могут с комфортом использовать возможности транспортной системы города. Оплата парковок в приложении поможет пассажирам метро, иногда использовавшим автомобиль, сэкономить время. Построить маршрут, купить билет на автобус, оплатить проезд и парковку можно в одном приложении.