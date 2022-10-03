В Петербурге загорелись две иномарки

Два автомобиля загорелись ночью в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Спустя 25 минут пожарным удалось ликвидировать огонь. В
сего в тушении участвовали десять человек, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
Два автомобиля загорелись ночью в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Спустя 25 минут пожарным удалось ликвидировать огонь. В
сего в тушении участвовали десять человек, передает телеканал "360". Обстоятельства выясняются.
Вот это выходка!
Где она?
Он был не тем, кем казался
В опустевших торговых центрах