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Авто
Genesis GV80: Трудно ли быть первым?

Genesis GV80: Трудно ли быть первым?

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
GV80 – первый опыт создания люксового кроссовера корейским автопроизводителем Genesis (это премиум-сегмент Hyundai). Создание премиум-кроссовера с нуля – задача сложная даже для автогигантов с колоссальным опытом. А с учетом того, что Genesis стал самостоятельным брендом чуть больше пяти лет назад, новость о скором выводе на рынок GV80 многими была встречена с откровенным скепсисом. Но этот день настал, карты розданы, и ставки больше не принимаются. Что нового принес на рынок GV80? Давайте выясним.
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GV80 впервые увидел свет (а, точнее, свет впервые увидел GV80) в качестве концепта на автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году. Дизайнеры и инженеры Genesis трудились над своим детищем несколько лет, и вот что у них получилось.

КАК ВЫГЛЯДИТ

Внешность GV80 впечатляет, на самом деле. Кроссовер смотрится технологично и агрессивно. Пятиугольная решетка радиатора, приподнятая крышка капота с углублением посередине, аэродинамичный силуэт и вишенка на торте: фары, разделенные на два сегмента. Этот прием продолжается в задних фонарях и боковых поворотниках. Элемент этот оказался настолько успешным, что применяется и в других моделях Genesis: новом G80 и GV70.

Возможно, кроссовер получился излишне восторженно нарядным, и бытует мнение, что дизайнеры переусердствовали с дополнительными линиями и украшениями, но лично меня ничто не облике GV80 не смутило. А вас?

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ

Как бы то ни было, интерьер автомобиля получился более сдержанным и очень элегантным. Виртуальная приборная панель, огромный 14,5-дюймовый экран и еще один, поменьше, для управления системой климата. У этого экрана есть тактильная отдача, что не новость на рынке, но всегда радует глаз (и палец).

Фото: Родион Газманов

Салон GV80 ненавязчиво роскошен. Вставки из нелакированного дерева, кожаные элементы отделки, безукоризненная отстрочка, алюминиевые кнопки. Шайба управления АКПП – не новое, опять же, изобретение, но выполнена очень красиво и экономит пространство. Чуть выше находится колесо управления бортовым компьютером. Металлический ободок можно поворачивать вправо и влево, а поверхность по центру сенсорная, и также работает как кнопка с пятью позициями: вверх, влево, вправо, вниз, центр.

Фото: Родион Газманов

Сидеть в Genesis GV очень удобно. Кресла, возможно, жестче, чем я привык, но зато здесь много регулировок, которые позволяют подогнать спинку, поддержку поясницы и наклон сиденья так, чтобы даже в длительных поездках можно было отдыхать. Задние сиденья также регулируются электронно, и даже складываются нажатием на кнопку.

Фото: Родион Газманов

GV80 блистает за счет внедренных технологий. Если обзор на 360 и круиз-контроль никого уже не удивят, да и умная система распознавания пешеходов и экстренной остановки тоже не вчера была придумана, то как насчет адаптивного обучаемого круиз-контроля, который подстраивается под вашу манеру вождения? А центральная подушка безопасности, предотвращающая столкновение водителя и пассажира? То-то же. Последняя функция, кстати, впервые внедрена в серийно выпускаемом автомобиле.

Систему общения с задними пассажирами и функцию активного шумоподавления я уже описывал. Вкратце, это микрофон, который транслирует голос водителя в заднюю часть салона. Это особенно необходимо, когда кто-то занимает третий ряд сидений (который здесь есть!).

Система активного шумоподавления работает за счет микрофонов в салоне, улавливающие шумы, которые после компьютерной обработки воспроизводятся в противофазе через динамики, тем самым действительно снижая уровень шума.

Фото: Родион Газманов

Умные технологии внедрены и в работу систем стабилизации и амортизации. С помощью специальной камеры машина анализирует дорожное покрытие и меняет жесткость подвески, в зависимости от дорожных условиях. Это особенно ощущается при преодолении лежачих полицейских.

КАК ЕДЕТ

GV80 оснащен бензиновым двигателем от 2,5 до 3,5 литров, от 249 до 379 л.с. соответственно. Младшая версия разгоняется за 7,5 секунды, старшая – за впечатляющие 5,5.

В поворотах и на прямой автомобиль прекрасен. Слаженная работа АКПП, отличная отзывчивость педали газа. Все для того, чтобы от поездки можно было действительно получать удовольствие.

Рулевое управление имеет проблемы с отзывчивостью, но это электроусилитель, ребята, что вы хотели?

Отдельная приятность в этом автомобиле – возможность припарковать машину, управляя движением с брелока. Поворачивать возможности нет, но вперед-назад – пожалуйста. Это очень выручает, когда вас с двух сторон приперли на парковке в торговом центре, а сил и желания лезть в машину через багажник у вас нет.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ

Lexicon не входит в топ-5 моих любимых аудиосистем. В данном конкретном случае середина и верха очень едкие и острые. В это вносят свою лепту и хитрые алгоритмы обработки звука и уже упомянутый мной цифровой шумодав. Трехполосный эквалайзер лишь отчасти спасает ситуацию. Оптимальные настройки – на фото.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

При условии, что третий ряд сидений сложен, гитара разместилась в багажнике без особых проблем. Однако проблемой стало открыть сам багажник. Под номерным знаком привычной выемки с кнопкой не оказалось. Около фар, как у некоторых из моделей Lexus – тоже. Открывать с брелка каждый раз – то еще удовольствие, подумал я и начал звонить в представительство. Интонации терпеливого воспитателя детского сада, с которыми менеджер пресс-парка объяснял мне где найти заветную кнопку, запомнятся мне надолго. Чтобы вы не попали впросак, рассказываю: кнопка притаилась у основания заднего дворника. Неожиданно, правда?

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Я думаю, что однозначной победой корейского автопрома являются даже не впечатляющие цифры продаж автомобилей бренда, а то, что новый кроссовер вовсю сравнивают с BMW X5, и решение часто принимается не в пользу баварцев (часто к большому удивлению последних). Является ли причиной тому проблемы с контролем качества или неоправданно высокая премия за бренд – сложно сказать. Могу только еще раз обозначить, что для человека, считающего свои расходы, но желающего прикоснуться к миру современных автотехнологий, Genesis GV может оказаться неожиданно актуальным и свежим решением.

Фото: Родион Газманов

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Фото: Родион Газманов
31 августа 2021, 12:57
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