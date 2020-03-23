Lexus RX 350: прекрасен в любую погоду

RX 350 – мой давний знакомый, и, пожалуй, фаворит среди японских кроссоверов. Без ущерба комфорту, который в автомобилях Lexus традиционно во главе угла, серия RX обладает настоящим характером, чем и интересен для водителя.

История серии RX началась в 1998 году, когда автоконцерн решил воплотить идеи премиального кроссовера. RX сегодня – это четвертое поколение, как принято говорить, “доработанное и исправленное”.

Компенсируя старания автоинженеров придать автомобилю все более обтекаемую форму, дизайнеры наполняют облик острыми, угловатыми деталями. Lexus RX – наглядное тому свидетельство. Фары подчеркнуты острыми стрелками габаритных огней – очень красивое дизайнерское решение. Знаменитая х-образная решетка радиатора, форма которой дальше рифмуется с различными деталями по всему автомобилю. Обратите внимание, как верхние линии решетки продолжаются линиями на капоте. Вот такие "фишки" мне всегда нравились в автодизайне.

Корма прекрасна: перекличка линий ниши для номерного знака и верхней части крышки багажника с “иксом”, в виде которого выполнена передняя части машины. И все линии, включая рисунок задних фонарей, направлены в центр. Узкие парные выхлопные трубы намекают на спортивный характер.

Интерьер в Lexus - настоящее произведение искусства. И даже деревянные вставки, часто вызывающие раздражение, здесь выглядят уместно. Они изготовлены методом лазерной гравировки, чтобы обеспечить наиболее точную подгонку к другим деталям. Опять же, есть куда обратиться, если возникнет необходимость постучать по дереву...

Сиденья очень удобные, а их прострочка выполняется вручную. Посадка высокая, и очень хорошая обзорность в машине, за исключением момента с боковой стойкой: при выезде на 90-градусном повороте она затрудняет обзор.

12-дюймовый экран – очень хороший прогресс, с учетом того, что в вопросах интерфейса японский автопром очень и очень консервативен. Экран сенсорный, кнопки крупные, все, в принципе, удобно, но, в отличие от внешнего дизайна автомобиля, не поражает и не влюбляет. Управление производится при помощи тактильного тачпэда с обратной связью.

В приборной панели тоже ничего нового и космического не обнаружено. Два циферблата и экран посередине.

Едет автомобиль прекрасно. Если вам повезло, и под капотом у автомобиля 3,5-литровый двигатель V6 на 300 лошадиных сил, приготовьтесь получать удовольствие. Только сначала включите режим Sport. В обычном режиме коробка передач переключается лениво, никуда не торопясь. Попытка резко ускориться при выезде на трассу машиной будет воспринята с удивлением и недоверием. Все-таки у Lexus приоритет на вальяжное вождение.

Тем не менее, после поворота заветной шайбы что рядом с ручкой АКПП, все недопонимания будут сняты, и можно насладиться тем, как резво берется разгон, и как плотно собранная, упругая подвеска помогает обрабатывать даже самые крутые и резкие повороты. Сухие цифры, впрочем, любителей быстрых разгонов не обрадуют. 8,2 секунды до “сотни” это медленно, особенно для V6 на 300 “лошадей”. Упор на вальяжность, как я уже говорил.

Lexus – это всегда отличная звукоизоляция салона. Садишься в машину – и внешний мир будто отсекает большое белое облако ваты, в котором вязнут все посторонние звуки. Хорошая аудиосистема в такой ситуации – просто подарок.

Этим подарком в Lexus RX стала акустика от Mark Levinson. 7.1-канальный объемный звук и 15 динамиков – вот что вас ждет при нажатии на кнопку “PLAY”. При этом качество воспроизведения при подключении проводом гораздо лучше, чем через Bluetooth, имейте в виду.

Как правило, Mark Levinson это очень отчетливые верха, но в данном случае именно верхние частоты пришлось поднять на два деления, чтобы добиться оптимального звучания. Сделайте это, и все будет хорошо.

Гитара разместилась в багажнике со значительным запасом. В рулонах же туалетной бумаги измерить вместимость не довелось.

Lexus RX300 – задорный кроссовер премиум-класса. Цена от 3,5 миллионов рублей не испугает ценителей настоящего комфорта, хотя для того, чтобы собрать по-настоящему интересную комплектацию, придется вложить побольше. Но в любом случае, автомобиль находится в своей, правильно, нише, так как среди одноклассников новый Mercedes GL-серии обойдется значительно дороже, а все, что дешевле – уже не попадает в премиум-сегмент.