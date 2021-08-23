В Петербурге водитель сбил двух женщин и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел в Купчино на Бухарестской улице. Водитель "Фольксваген Поло" протаранил ограждения около трамвайной остановки. В результате ДТП пострадали две женщины, их доставили в больницу.
Как сообщает "Царьград", виновник аварии скрылся. Полиция до сих пор занимается его поисками.
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