Cadillac XT4: Младший брат

Компактный. Красивый. Впечатляющий. Если бы у Cadillac Escalade был ребенок, он был бы похож на XT4. Когда солидный убеленный сединами бизнесмен решает, что подарить дочери на выпускной или, кхм, подруге, кхм, на какой-нибудь еще праздник, XT4 кажется естественным выбором. Не такой большой, не такой дорогой и не такой угоняемый как старший брат Escalade, это все равно кадиллак. Со всеми вытекающими. Только дешевле.

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Рисунок фар, задние фонари, решетка радиатора и дверные ручки. Не забываем про фирменный шильдик. Этих узнаваемых фамильных черт достаточно, чтобы отнести автомобиль к гордому семейству Cadillac. Автомобиль значительно ниже своего старшего брата, и за счет этого приседает над асфальтом, приобретая более спортивный и скоростной вид.

Притом, что Cadillac XT4 – автомобиль небольшой, даже для категории среднеразмерных кроссоверов, он кажется массивнее из-за угловатых элементов, присущих фамильной линейке.

КАК ВНУТРИ:

Внутри XT4 выглядит изысканно и слегка консервативно. Строгий кожаный салон, приборная панель со стрелками (вымирающий вид, если честно). Из цивилизованного сенсорный дисплей бортового компьютера с большой кнопкой home и два ряда клавиш для управления функциями, не убранных в дебри тач-интерфейса. Проекционный дисплей и небольшой, но очень удобный руль, отделанный кожей.

Салон очень светлый, за счет сдвоенного люка, фактически считающийся панорамной крышей. Кожаные сиденья кажутся просто огромными, но даже человек компактной конституции (это я с моими 68 килограммами) в кресло не провалится. А вы вообще видели когда-нибудь американский автомобиль с неудобными креслами? Я видел, но не скажу где.

Чтобы вам совсем было хорошо, можно включить массаж. В дальних поездках начинаешь думать “как я без этого жил?”.

На консоли расположена электронная рукоятка АКПП, управление бортовым компьютером и переключатель режимов поездки. К размещению кнопок привыкаешь очень быстро, и через пару дней езды находишь их не глядя.

КАК ЕДЕТ:

Вот здесь я остался слегка разочарованным. Да, мы знаем, что Cadillac, за исключением особых заряженных моделей, дается человеку для того, чтобы вальяжно отчалить от бордюра и не спеша влиться в автомобильный поток под завистливые гудки окружающих неудачников. Да, конечно. Но коробка-автомат здесь работает так неторопливо и плавно, что я поначалу был искренне убежден, что на XT4 стоит вариатор.

Cadillac XT4 оснащается одним из двух типов двигателей: дизельным на 174 л. с. и бензиновым на 200 лошадей. Разгон 10,6 и 8,6 секунд соответственно, так что о гонках и резких стартах можно забыть. Катится – и хорошо.

Зато как он это делает! Автомобиль едет очень мягко, плавно и прощает практически любые неровности дорожникам, в очередной раз не справившимся с премудростями науки укладки асфальта.

Полный привод, высокотехнологичная подвеска, адаптивный круиз контроль и система экстренного торможения – все это сделано, чтобы как начинающему, так и опытному водителю в автомобиле было максимально комфортно. Еще одна фишка, которая, на моей памяти, появилась первой как раз в машинах Cadillac, – электронное зеркало заднего вида. Это дисплей, получающий изображение с камеры, расположенной на двери багажника. Камеру нужно настроить (можно менять направление и ширину угла захвата изображения) и привыкнуть (все-таки точка получения изображения и угол обзора отличаются от того, что видно в обычное зеркало). Это очень удобно, так как никакие движения задних пассажиров или вещи, оставленные на полке багажника, не мешают обзору. Очевидный минус – при максимальном приближении можно увидеть как водитель автомобиля сзади ковыряется в носу.

Парктроник, кстати, выполнен весьма интересно. Вместе с камерами по периметру у Cadillac любопытная система предупреждения. Вместо звукового сигнала здесь просто очень сильно вибрирует сиденье. Неподготовленный человек может испугаться и сильно нажать на какую-нибудь педаль. Я предупредил.

И последняя ложка дегтя: танки созданы для того, чтобы ездить прямо. Радиус поворота здесь ужасен.

КАК ЗВУЧИТ:

Cadillac XT4 оборудован аудиосистемой Bose. Это 13 динамиков и активная система шумоподавления. Специальные микрофоны считывают шумы, на основании которых генерируется звук в противофазе, что практически сводит их к нулю. Очень интересный эффект, на самом деле.

Слегка проваленная середина, яркие верха и бархатистый низ – вот, в принципе, слова, которыми можно описать звучание Bose в Cadillac XT4. Снимите единичку с громкости верхов (здесь трехполосный эквалайзер) и наслаждайтесь.

КАК ГИТАРА:

Багажник в Cadillac XT4 сделан как будто специально для размещения гитары. За инструментом остается место для пары сумок, да и сверху тоже можно что-нибудь положить. Если нужно перевезти десять мешков картошки с дачи (а зачем еще покупать себе кроссовер премиум-класса?), задние сиденья можно сложить, отвоевав себе дополнительное пространство.

ВЫВОДЫ:

Cadillac XT4 можно назвать "кадиллак для начинающих". Это удобный компактный кроссовер, без сногсшибательных скоростных характеристик, но надежный и очень неплохо оснащенный технически.

Стартовая цена – 3,32 млн. рублей. Дорого ли это для сегмента? Думаю, да. Стоит ли машина таких денег? Если для вас скорость важнее комфорта, то не уверен. Если же стиль и комфорт – ваше, то XT4 – автомобиль, к которому стоит присмотреться.