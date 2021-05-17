Цены на продукты Дарим билеты в театр Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
партнеры
Понедельник
17 мая
Лента новостей
11:13
"Окружу заботой и любовью!": Кравец забирает жить к себе немощного Зайцева
11:03
"Идеальный возраст": дочь Заворотнюк заговорила о беременности
10:58
В России могут изменить правила использования материнского капитала
10:58
"У него в глазах страх": любовника-работягу Макеевой подняли на смех
10:56
"Считают, что я им что-то должна": Федункив из "Реальных пацанов" о негативной стороне популярности
10:47
Отец Виктора Цоя заявил об угоне машины
10:46
"Случился инсульт": стало известно о трагедии в жизни Тарасовой
10:33
В Красноярском крае опять разлилось дизельное топливо
10:32
Тимати спустил более 20 миллионов на автомобиль для полуторагодовалого сына
10:30
Cadillac XT4: Младший брат
10:27
В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на прохожих
10:13
"Она никому не дает": домогавшийся Ирину Безрукову режиссер дал актрисе под дых
10:12
"Стремление кормить грудью": появилось фото Тодоренко с округлившимся животом
10:11
Дипломат Полянский сообщил о "серьезной и опасной эпохе" в отношениях России с Западом
10:03
Извержение вулкана в Исландии сняли на видео
09:31
Россиянин избил водителя скорой помощи
09:30
Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову
09:28
"Она сделала для меня бесконечно много": Корчевников облобызал знаменитую актрису
09:28
Скрывается под другой фамилией: всплыли шокирующие подробности о жизни внебрачной дочери Агутина
09:18
Под Иркутском при пожаре погибли двое детей
09:10
В Кузбассе пенсионерку ограбили в очереди в кассу
09:01
Ночью в Москве горел бизнес-центр
08:44
"Это недостойно!": Проклова получила очередной удар после громкого секс-скандала
08:42
"Сразу взял за нижнюю часть бедра": известная певица вслед за Лорак разоблачила Меладзе
08:39
"У нее подрастает белокурый ангел": Киркоров раскрыл правду о любимой матери-одиночке
08:35
Эксперты предсказали рост цен на сахар в России
08:27
Сломали кровать: сексуальная Королева кувыркалась с затейником Шаляпиным в койке Гурченко
06:09
Меган Маркл и принца Гарри призывают отказаться от монарших титулов
04:05
"Мне повезло выжить": Энтони Хопкинс откровенно о страшной зависимости
02:03
"Страшная сила!": Пугачева не смогла сдержаться от вида красавицы Орбакайте
23:59
Валерий Меладзе рассказал правду о домогательствах брата к Лорак
22:03
"Хочет себе "Кадиллак": подросшая дочь Богомолова и Мороз вызвала изумление
20:47
Историк Сол заявил о неспособности США конкурировать с Россией и Китаем
20:02
Звездная пара Воля и Утяшева впервые показали общественности детей
18:23
Решетова попалась на лжи о романе с Тимати: Обвела вокруг пальца
18:18
Как мама: Дочь Началовой заменила на сцене покойную певицу
18:13
"Это гены": Ургант показал грустную и синеволосую 13-летнюю дочь
18:11
"Копия папы": Порошина опубликовала фотографию дочери от Куценко
18:10
"Авось не сработает": Мурашко сделал заявление о третьей волне коронавируса в России
17:42
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
17:26
Аналитик Чалый о воплощении главного страха Лукашенко: Все работает без него
16:26
"Пенис ни разу не встал": известный певец не смог возбудиться от Муцениеце под пристальным взглядом Прилучного
16:21
Требуется анестезия и разрез: Тодоренко попала на операционный стол
16:08
Дочь стала помехой: адвокат сболтнула правду об Успенской
15:22
"У нас уже нет союзников": украинский политолог Бушанский заявил о беспомощности Киева
14:34
"Его кожу у меня из-под рук вынимали": Лолита стала жертвой извращенца
14:31
Названы виновные: почему особенная дочь певца Данко оказалась в реанимации в тяжелом состоянии
14:19
"Никому ничего не должна": Разведенная Климова дала совет российским мужчинам
13:47
Жену Петросяна застукали с новой молодой пассией
13:47
Рязанова раскрыла правду об отношении Собчак к родителям Богомолова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голую Бузову облили помоями перед концертом: Страшно смотреть
СМИ назвали возможное место бегства Лукашенко от народа Белоруссии
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
"Потраченное время": растоптанная Зудина пожалела о содеянном
"Алла каждый день дает мне": Галкин поделился подробностями брака с Пугачевой
"Всем такого счастья!": Утяшева похвасталась огромным животом
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Авто
Cadillac XT4: Младший брат

Cadillac XT4: Младший брат

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Компактный. Красивый. Впечатляющий. Если бы у Cadillac Escalade был ребенок, он был бы похож на XT4. Когда солидный убеленный сединами бизнесмен решает, что подарить дочери на выпускной или, кхм, подруге, кхм, на какой-нибудь еще праздник, XT4 кажется естественным выбором. Не такой большой, не такой дорогой и не такой угоняемый как старший брат Escalade, это все равно кадиллак. Со всеми вытекающими. Только дешевле.
прочитано 123 раза

КАК ВЫГЛЯДИТ:

Рисунок фар, задние фонари, решетка радиатора и дверные ручки. Не забываем про фирменный шильдик. Этих узнаваемых фамильных черт достаточно, чтобы отнести автомобиль к гордому семейству Cadillac. Автомобиль значительно ниже своего старшего брата, и за счет этого приседает над асфальтом, приобретая более спортивный и скоростной вид.

Фото: Родион Газманов

Притом, что Cadillac XT4 – автомобиль небольшой, даже для категории среднеразмерных кроссоверов, он кажется массивнее из-за угловатых элементов, присущих фамильной линейке.

КАК ВНУТРИ:

Внутри XT4 выглядит изысканно и слегка консервативно. Строгий кожаный салон, приборная панель со стрелками (вымирающий вид, если честно). Из цивилизованного сенсорный дисплей бортового компьютера с большой кнопкой home и два ряда клавиш для управления функциями, не убранных в дебри тач-интерфейса. Проекционный дисплей и небольшой, но очень удобный руль, отделанный кожей.

Фото: Родион Газманов

Салон очень светлый, за счет сдвоенного люка, фактически считающийся панорамной крышей. Кожаные сиденья кажутся просто огромными, но даже человек компактной конституции (это я с моими 68 килограммами) в кресло не провалится. А вы вообще видели когда-нибудь американский автомобиль с неудобными креслами? Я видел, но не скажу где.

Чтобы вам совсем было хорошо, можно включить массаж. В дальних поездках начинаешь думать “как я без этого жил?”.

Фото: Родион Газманов

На консоли расположена электронная рукоятка АКПП, управление бортовым компьютером и переключатель режимов поездки. К размещению кнопок привыкаешь очень быстро, и через пару дней езды находишь их не глядя.

КАК ЕДЕТ:

Вот здесь я остался слегка разочарованным. Да, мы знаем, что Cadillac, за исключением особых заряженных моделей, дается человеку для того, чтобы вальяжно отчалить от бордюра и не спеша влиться в автомобильный поток под завистливые гудки окружающих неудачников. Да, конечно. Но коробка-автомат здесь работает так неторопливо и плавно, что я поначалу был искренне убежден, что на XT4 стоит вариатор.

Фото: Родион Газманов

Cadillac XT4 оснащается одним из двух типов двигателей: дизельным на 174 л. с. и бензиновым на 200 лошадей. Разгон 10,6 и 8,6 секунд соответственно, так что о гонках и резких стартах можно забыть. Катится – и хорошо.

Зато как он это делает! Автомобиль едет очень мягко, плавно и прощает практически любые неровности дорожникам, в очередной раз не справившимся с премудростями науки укладки асфальта.

Полный привод, высокотехнологичная подвеска, адаптивный круиз контроль и система экстренного торможения – все это сделано, чтобы как начинающему, так и опытному водителю в автомобиле было максимально комфортно. Еще одна фишка, которая, на моей памяти, появилась первой как раз в машинах Cadillac, – электронное зеркало заднего вида. Это дисплей, получающий изображение с камеры, расположенной на двери багажника. Камеру нужно настроить (можно менять направление и ширину угла захвата изображения) и привыкнуть (все-таки точка получения изображения и угол обзора отличаются от того, что видно в обычное зеркало). Это очень удобно, так как никакие движения задних пассажиров или вещи, оставленные на полке багажника, не мешают обзору. Очевидный минус – при максимальном приближении можно увидеть как водитель автомобиля сзади ковыряется в носу.

Фото: Родион Газманов

Парктроник, кстати, выполнен весьма интересно. Вместе с камерами по периметру у Cadillac любопытная система предупреждения. Вместо звукового сигнала здесь просто очень сильно вибрирует сиденье. Неподготовленный человек может испугаться и сильно нажать на какую-нибудь педаль. Я предупредил.

И последняя ложка дегтя: танки созданы для того, чтобы ездить прямо. Радиус поворота здесь ужасен.

КАК ЗВУЧИТ:

Cadillac XT4 оборудован аудиосистемой Bose. Это 13 динамиков и активная система шумоподавления. Специальные микрофоны считывают шумы, на основании которых генерируется звук в противофазе, что практически сводит их к нулю. Очень интересный эффект, на самом деле.

Слегка проваленная середина, яркие верха и бархатистый низ – вот, в принципе, слова, которыми можно описать звучание Bose в Cadillac XT4. Снимите единичку с громкости верхов (здесь трехполосный эквалайзер) и наслаждайтесь.

Фото: Родион Газманов

КАК ГИТАРА:

Багажник в Cadillac XT4 сделан как будто специально для размещения гитары. За инструментом остается место для пары сумок, да и сверху тоже можно что-нибудь положить. Если нужно перевезти десять мешков картошки с дачи (а зачем еще покупать себе кроссовер премиум-класса?), задние сиденья можно сложить, отвоевав себе дополнительное пространство.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Cadillac XT4 можно назвать "кадиллак для начинающих". Это удобный компактный кроссовер, без сногсшибательных скоростных характеристик, но надежный и очень неплохо оснащенный технически.

Фото: Родион Газманов

Стартовая цена – 3,32 млн. рублей. Дорого ли это для сегмента? Думаю, да. Стоит ли машина таких денег? Если для вас скорость важнее комфорта, то не уверен. Если же стиль и комфорт – ваше, то XT4 – автомобиль, к которому стоит присмотреться.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Родион Газманов
17 мая 2021, 10:30

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Страшная сила!": Пугачева не смогла сдержаться от вида красавицы Орбакайте

Дочь Примадонны похвасталась идеальным животиком
Шоу-бизнес

"Стремление кормить грудью": появилось фото Тодоренко с округлившимся животом

Публика ахнула
Шоу-бизнес

"Она никому не дает": домогавшийся Ирину Безрукову режиссер дал актрисе под дых

Звезда вспоминает приставания с содроганием
Шоу-бизнес

"Случился инсульт": стало известно о трагедии в жизни Тарасовой

Возникли другие болезни

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+