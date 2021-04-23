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Массовая авария со спецмашинами случилась на Рублевке

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Утром 23 апреля на пересечении Ильинского подъезда и Рублево-Успенского шоссе в ближайшем Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей, передает телеканал "360". Среди попавших в аварию машин – минивэн Aurus Arsenal со спецсигналами. На месте работают сотрудники полиции. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, в результате массового столкновения никто не пострадал.

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Автор: 23 апреля 2021, 13:48 Источник: телеканал "360" ✓ Надежный источник

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