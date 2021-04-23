Массовая авария со спецмашинами случилась на Рублевке

Утром 23 апреля на пересечении Ильинского подъезда и Рублево-Успенского шоссе в ближайшем Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей, передает телеканал "360". Среди попавших в аварию машин – минивэн Aurus Arsenal со спецсигналами. На месте работают сотрудники полиции. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, в результате массового столкновения никто не пострадал.
Популярные темы форума
Кто из Занзибара?
Не люблю себя
Новости с юга
Верую и повинуюсь
Короновирус с нами новсегда
Мы знали об этом
Какое ваше любимое имя ?
Ваш завтрак, быстро
Ваш любимый продукт.
Гастеры