В Курганской области женщина выехала на встречную полосу и погибла в ДТП

В Курганской области произошла серьезная авария. в ДТП погибла женщина. Уточняется, что женщина, управлявшая автомобилем, выехала на встречку.
В результате этого машина гражданки столкнулась с другим транспортным средством. Женщина погибла при аварии, передает URA.ru. Водитель иномарки был госпитализирован. Обстоятельства случившегося выясняются.
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