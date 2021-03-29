На севере Москвы водитель грузовика насмерть сбил пешехода

На севере российской столицы произошла серьезная авария. по информации прессы, водитель грузового транспортного средства насмерть сбил пешехода.
Обстоятельства случившегося выясняются. Позже будет дана правовая оценка аварии, сообщает Москва 24.
На севере российской столицы произошла серьезная авария. по информации прессы, водитель грузового транспортного средства насмерть сбил пешехода.
Обстоятельства случившегося выясняются. Позже будет дана правовая оценка аварии, сообщает Москва 24.
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