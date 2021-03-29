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На севере Москвы водитель грузовика насмерть сбил пешехода

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На севере российской столицы произошла серьезная авария. по информации прессы, водитель грузового транспортного средства насмерть сбил пешехода.

Обстоятельства случившегося выясняются. Позже будет дана правовая оценка аварии, сообщает Москва 24.

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Автор: 29 марта 2021, 09:26 Источник: Пресс-служба Главного управления МВД России по столице ✓ Надежный источник

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