Пострадали люди: автобус с пассажирами попал в ДТП в Хабаровском крае

Утром 18 февраля на 86-м километре трассы А-376 в районе села Елабуга в Хабаровском крае идущий из Хабаровска в Троицкое автобус попал в ДТП, передает RT. По предварительным данным, транспортное средство съехало с проезжей части и завалилось в кювет. Сообщается о трех пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
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