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Автобус из Махачкалы влетел в отбойник под Тамбовом

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Поздним вечером 28 января на 409-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Никифоровском районе Тамбовской области пассажирский автобус, следующий по маршруту из Махачкалы в Москву, врезался в отбойник, передает Пятый канал. На кадрах с места ДТП видно, что транспортное средство получило сильные повреждения. Сообщается о четырех пострадавших, среди которых водитель. По предварительным данным, причиной аварии мог послужить гололед.

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Автор: 29 января 2021, 11:06 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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