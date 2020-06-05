Дерзкий угон машины на глазах хозяйки попал на видео

Ночью на Ленинском проспекте в городе Химки Московской области произошел дерзкий угон. Камеры наружного наблюдения сняли это на видео.
Женщина за рулем иномарки увидела знакомого и оставила автомобиль с работающим двигателем, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Пока водитель и пешеход общались в полутора метрах от машины, к иномарке подошел неизвестный.
На глазах у изумленных свидетелей он сел за руль и скрылся. Женщина успела схватиться за ручку двери, и дерзкий угонщик тащил ее по дороге порядка километра.
Позже машину обнаружили полицейские. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Популярные темы форума
Умные есть? 🧐
Какие высшие и низшие сословия, я не в теме
В мире попахивает экспериментами? Это так или только кажется?
Дезик из Италии
Самый некрасивый политик
Пара вопросов про армию
От девушки пахнет потом
Зачем Путин меняет Конституцию?
Хотите жить в Европе?
Лучшая и худшая звезда