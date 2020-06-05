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Дерзкий угон машины на глазах хозяйки попал на видео

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Ночью на Ленинском проспекте в городе Химки Московской области произошел дерзкий угон. Камеры наружного наблюдения сняли это на видео.

Женщина за рулем иномарки увидела знакомого и оставила автомобиль с работающим двигателем, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Пока водитель и пешеход общались в полутора метрах от машины, к иномарке подошел неизвестный.

На глазах у изумленных свидетелей он сел за руль и скрылся. Женщина успела схватиться за ручку двери, и дерзкий угонщик тащил ее по дороге порядка километра.

Позже машину обнаружили полицейские. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: 5 июня 2020, 10:42 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

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