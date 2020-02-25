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Авто
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов
Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов Фото: Родион Газманов

Cadillac Escalade: вперед, диванные войска

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Когда базовая комплектация носит название “Luxury”, это уже говорит о многом. Величественный и роскошный – вот какие слова приходят в голову первыми при описании этой машины. Длиной больше пяти метров, высотой почти два. Что сегодня собой представляет культовый американский автомобиль мы сейчас узнаем. 
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На этом автомобиле возят людей, принимающих важные решения. По крайней мере, себя я как раз таким и чувствовал даже за рулем этой тачки. Что уж говорить о том, когда я сел назад! Автомобиль настолько высокий, что для того, чтобы в него комфортно забраться, нужна выдвигающаяся подножка. Самый полезный аксессуар в мире внедорожников.

Фото: Родион Газманов

Мне нравятся квадратичные мотивы в этом автомобиле, из-за которых стрелка измерителя брутальности, и так зашкалившая на отметке 10, пробила шкалу и крутилась, вообразив себя пропеллером. Передние фары изысканно отражаются противотуманными фонарями, как бы составляя единое целое, а сужающаяся книзу линия решетки радиатора изящно подхватывается фальш-решеткой под бампером. Вот такие последовательности и рифмы в автодизайне меня всегда подкупали.

Фото: Родион Газманов

Подкачала лишь корма, которая при всем великолепии проработанности передней части, выглядит немного подзабытой. Ну да ладно: смелые воины к врагу спиной не поворачиваются, так ведь?

Вы все еще помните про luxury, да? Если автомобиль сразу, в самой доступной комплектации, называют “роскошным”, это о чем-то говорит. В случае Cadillac Escalade, это мягкие сиденья, элементы из алькантары, сенсорные кнопки на торпедо и космические очертания приборов. Мне очень нравится то, как смело перечеркнуто торпедо со стороны пассажирского сиденья. И как эта линия продолжена под дефлектором слева и на двери справа. Дизайн, ребята. Дизайн. Единственное, к чему возникают претензии это к здоровенному рычагу АКПП под рулем – решение, которому пора бы уже войти в историю, и там остаться. А еще подтормаживает бортовой компьютер: между нажатием на сенсорный дисплей и нужной реакцией может пройти полсекунды, а это в современном автомире довольно много.

Фото: Родион Газманов

А вообще, вся машина внутри это один сплошной диван. Очень характерная черта для американского автопрома, где сначала собирали роскошный мягкий удобный диван, а потом уже вокруг него конструировали машину. Кто не верит – пусть съездит на Кубу, где до сих пор в ходу старые американские тачки, и убедится, что я не просто говорю правду, а даже не преувеличиваю.

Фото: Родион Газманов

Ну как могут ехать почти три тонны металла, да еще и с шестилитровым мотором? Быстро, и азартно. Если утопить педаль в пол на повороте, заднюю ось занесет, и ты вспомнишь, что это не Смарт, который в длину ненамного длиннее, чем в ширину. Это здоровенная машина, на заднем бампере которой впору обозначить дистанцию заноса.

Разгон за 6,5 секунды, авторитет на дороге непререкаемый (полосу освобождают сразу, без лишних споров и с благодарностью, что не переехали. Бездорожье Escalade переносит со стойкостью оловянного солдатика и с мягкостью африканской принцессы (не знаю откуда возникла эта параллель, но пусть будет). Переключение с постоянного заднего привода на постоянный полный вывезет вас из любой внедорожной каши. Единственное, с чем могут возникнуть здесь проблемы – это с парковкой. Автомобиль крупный, сами понимаете…

Фото: Родион Газманов

Я не большой любитель акустики Bose за некоторую мыльность и нечеткость. Здесь это правило также сработало. Звучит акустика мощно и полнотело, но на верхах читаемость страдает. Даже манипуляции с точкой сборки звука “Centerpoint”, позволяющая фокусировать звук на водителе, пассажире или распределять по салону, не спасает ситуации. Оценка 4.

Фото: Родион Газманов

Ну вот угадайте с трех раз, поместилась ли гитара в багажнике? Возить здесь можно целый склад гитар, колонок, стоек, промышленный строительный кран и пару бегемотов. Причем, при желании, гитара может поместиться между сиденьями второго ряда.

ВЫВОДЫ: Автомобиль красивый и впечатляющий. На всех дорогах авторитетный. Все хорошо для тех мест, где парковочные места не в дефиците. А паркуясь в подземных или надземных паркингах, заранее запаситесь валидолом. Еще, как минимум, придется выбираться из машины, чтобы получить парковочную карту из автомата. Как максимум – извиняться перед охранником парковки за сломанную противопожарную дверь.

Фото: Родион Газманов

Расход девяносто пятого бензина (хотя авто не возражает и против 92-го) составляет около 17 литров на 100 километров при условии, что на педаль вы нажимаете плавно и аккуратно. Если вы не из таких (а тормоза придумали трусы), то пусть вас не удивляет цифра в 25-30 литров. И это тоже укладывается в понятие “лакшери”. На последнем фото я смотрю в светлое будущее, где нет пробок, а парковки и бензин – бесплатные.

25 февраля 2020, 14:58

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