Cadillac Escalade: вперед, диванные войска

Когда базовая комплектация носит название “Luxury”, это уже говорит о многом. Величественный и роскошный – вот какие слова приходят в голову первыми при описании этой машины. Длиной больше пяти метров, высотой почти два. Что сегодня собой представляет культовый американский автомобиль мы сейчас узнаем.



На этом автомобиле возят людей, принимающих важные решения. По крайней мере, себя я как раз таким и чувствовал даже за рулем этой тачки. Что уж говорить о том, когда я сел назад! Автомобиль настолько высокий, что для того, чтобы в него комфортно забраться, нужна выдвигающаяся подножка. Самый полезный аксессуар в мире внедорожников.

Мне нравятся квадратичные мотивы в этом автомобиле, из-за которых стрелка измерителя брутальности, и так зашкалившая на отметке 10, пробила шкалу и крутилась, вообразив себя пропеллером. Передние фары изысканно отражаются противотуманными фонарями, как бы составляя единое целое, а сужающаяся книзу линия решетки радиатора изящно подхватывается фальш-решеткой под бампером. Вот такие последовательности и рифмы в автодизайне меня всегда подкупали.

Подкачала лишь корма, которая при всем великолепии проработанности передней части, выглядит немного подзабытой. Ну да ладно: смелые воины к врагу спиной не поворачиваются, так ведь?

Вы все еще помните про luxury, да? Если автомобиль сразу, в самой доступной комплектации, называют “роскошным”, это о чем-то говорит. В случае Cadillac Escalade, это мягкие сиденья, элементы из алькантары, сенсорные кнопки на торпедо и космические очертания приборов. Мне очень нравится то, как смело перечеркнуто торпедо со стороны пассажирского сиденья. И как эта линия продолжена под дефлектором слева и на двери справа. Дизайн, ребята. Дизайн. Единственное, к чему возникают претензии это к здоровенному рычагу АКПП под рулем – решение, которому пора бы уже войти в историю, и там остаться. А еще подтормаживает бортовой компьютер: между нажатием на сенсорный дисплей и нужной реакцией может пройти полсекунды, а это в современном автомире довольно много.

А вообще, вся машина внутри это один сплошной диван. Очень характерная черта для американского автопрома, где сначала собирали роскошный мягкий удобный диван, а потом уже вокруг него конструировали машину. Кто не верит – пусть съездит на Кубу, где до сих пор в ходу старые американские тачки, и убедится, что я не просто говорю правду, а даже не преувеличиваю.

Ну как могут ехать почти три тонны металла, да еще и с шестилитровым мотором? Быстро, и азартно. Если утопить педаль в пол на повороте, заднюю ось занесет, и ты вспомнишь, что это не Смарт, который в длину ненамного длиннее, чем в ширину. Это здоровенная машина, на заднем бампере которой впору обозначить дистанцию заноса.

Разгон за 6,5 секунды, авторитет на дороге непререкаемый (полосу освобождают сразу, без лишних споров и с благодарностью, что не переехали. Бездорожье Escalade переносит со стойкостью оловянного солдатика и с мягкостью африканской принцессы (не знаю откуда возникла эта параллель, но пусть будет). Переключение с постоянного заднего привода на постоянный полный вывезет вас из любой внедорожной каши. Единственное, с чем могут возникнуть здесь проблемы – это с парковкой. Автомобиль крупный, сами понимаете…

Я не большой любитель акустики Bose за некоторую мыльность и нечеткость. Здесь это правило также сработало. Звучит акустика мощно и полнотело, но на верхах читаемость страдает. Даже манипуляции с точкой сборки звука “Centerpoint”, позволяющая фокусировать звук на водителе, пассажире или распределять по салону, не спасает ситуации. Оценка 4.

Ну вот угадайте с трех раз, поместилась ли гитара в багажнике? Возить здесь можно целый склад гитар, колонок, стоек, промышленный строительный кран и пару бегемотов. Причем, при желании, гитара может поместиться между сиденьями второго ряда.

ВЫВОДЫ: Автомобиль красивый и впечатляющий. На всех дорогах авторитетный. Все хорошо для тех мест, где парковочные места не в дефиците. А паркуясь в подземных или надземных паркингах, заранее запаситесь валидолом. Еще, как минимум, придется выбираться из машины, чтобы получить парковочную карту из автомата. Как максимум – извиняться перед охранником парковки за сломанную противопожарную дверь.

Расход девяносто пятого бензина (хотя авто не возражает и против 92-го) составляет около 17 литров на 100 километров при условии, что на педаль вы нажимаете плавно и аккуратно. Если вы не из таких (а тормоза придумали трусы), то пусть вас не удивляет цифра в 25-30 литров. И это тоже укладывается в понятие “лакшери”. На последнем фото я смотрю в светлое будущее, где нет пробок, а парковки и бензин – бесплатные.