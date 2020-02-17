В Башкирии водитель иномарки погиб при лобовом столкновении

В Башкирии в Дюртюлинском районе произошла смертельная авария. По данным ToDay News Ufa, столкнулись иномарки Volkswagen Golf и Mercedes-Benz.
Уточняется, что одного из пострадавших зажало в собственной легковушке. Прибывшие на место спасатели смогли только отключить аккумулятор и раскрыть деформированный автомобиль. От полученных травм водитель Volkswagen скончался на месте. Обстоятельства случившегося выясняются.
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