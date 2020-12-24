На Амуре в аварии с поездом и легковушкой погиб человек

Серьезная авария была зарегистрирована в Амурской области. По информации СМИ, столкнулись поезд и легковой автомобиль.
В результате случившегося погиб один человек, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
Серьезная авария была зарегистрирована в Амурской области. По информации СМИ, столкнулись поезд и легковой автомобиль.
В результате случившегося погиб один человек, сообщает телеканал "360". Обстоятельства случившегося выясняются.
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